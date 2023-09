Erst patzt Flekken, dann trifft Weghorst: Oranje siegt in Irland

In der Gruppe B fuhren die Niederländer dank eines 2:1-Erfolgs in Irland ihren dritten Sieg im vierten Spiel ein. Nicht zuletzt dank einer Leistungssteigerung nach der Pause.

Er kam nach der Pause in Spiel und traf prompt zum 2:1 für Oranje: Wout Weghorst. IMAGO/Pro Shots

Bondscoach Ronald Koeman tauschte nach dem 3:0 gegen Griechenland auf drei Positionen: Statt Geertruida (verletzt nicht im Kader) begann in der Defensive Bayern-Akteur de Ligt. Im Mittelfeld spielte Wieffer an Stelle von de Roon (Bank), im Angriff kam Dortmunds Malen statt des Neu-Hoffenheimers Weghorst (Bank) zum Einsatz.

Irlands Trainer Stephen Kenny wechselte im Vergleich zum 0:2 in Paris gegen Frankreich zweimal. Statt Molumby (Bank) und Stevens (Wadenblessur) begannen Doherty und McClean.

Idah schockt Oranje früh - Gakpo antwortet

Das Spiel in Dublin startete rasant. Nach nur 60 Sekunden unterlief Flekken ein folgenschwerer Patzer im Spielaufbau gegen pressende Iren. Zwar wurde ein Schuss von Ogbene zunächst geblockt (2.), doch nach der folgenden Ecke bekam van Dijk den Ball im Fünfmeterraum an den etwas abgespreizten Arm. Den fälligen Elfmeter verwandelte Idah zum frühen 1:0 für Irland (4.).

In der Folge hatte die Niederlande weiter Probleme mit den zweikampffreudigen Hausherren. Doch nach einem Beinstellen von Keeper Bazunu gegen den steilgeschickten Dumfries sorgte Gakpo ebenfalls vom Elfmeterpunkt für das 1:1 (19.). Es war zugleich der Pausenstand.

Weghorst kommt, sieht und entscheidet

Offensichtlich gefiel Koeman nicht, was er in der ersten Hälfte gesehen hatte - denn direkt nach der Halbzeit kamen Reijnders und Weghorst für Wieffer und Blind. Die Wechsel fruchteten, denn mit offensiverer Taktik hatte Oranje von Beginn der zweiten Hälfte an nun deutlich mehr vom Spiel und baute auch Druck auf. Mit Folgen: Denn Joker Weghorst veredelte einen gelungenen Spielzug der Koeman-Elf zum 2:1 (56.). Erneut war Dumfries, der schon gegen Griechenland alle drei Tore seines Teams vorbereitet hatte, der Assistgeber.

Der Treffer des Neu-Hoffenheimers Weghorst war letztlich bereits die Entscheidung, denn gegen die nun in der Defensive konzentrierteren und robusteren Niederländer fehlte es den Iren nun an der nötigen Kreativität, Tempo und Durchschlagskraft. So blieb es letztlich beim knappen Erfolg für Oranje.

Weiter geht es in der EM-Qualifikation für beide Mannschaften am 13. Oktober (20.45 Uhr). Dann empfangen die Niederlande Tabellenführer Frankreich. Irland trifft zur gleichen Zeit auf Griechenland.