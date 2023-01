Kölns Horror-Bilanzen gegen Bayern - Selke winkt ein Novum

Mit einem Gala-Sieg ist der 1. FC Köln in die neue Saison gestartet, nun wartet der FC Bayern München. Die Bilanz gegen den Rekordmeister spricht eine eindeutige Sprache.

Besser hätte der Start ins neue Jahr für den 1. FC Köln nicht laufen können. Nach der elfwöchigen Pflichtspiel-Pause, vor der sie fünf Bundesliga-Spiele in Serie sieglos geblieben und auf Rang 13 abgerutscht war, meldete sich die Baumgart-Elf am Samstagabend mit einer 7:1-Gala gegen Werder Bremen eindrucksvoll zurück.

Doch nach dem höchsten Sieg seit 40 Jahren wartet prompt das Auswärtsspiel beim Bundesliga-Primus aus München auf die Kölner (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Bayern kamen zum Re-Start zwar nicht über ein 1:1 bei RB Leipzig hinaus, empfangen nun aber vor heimischem Publikum ihren Lieblingsgegner - schenkt man der jüngsten Vergangenheit der Begegnung Beachtung.

Denn die letzten neun Duelle zwischen Bayern und Köln gingen allesamt an den Rekordmeister, der gegen keinen aktuellen Bundesligisten eine längere Siegesserie aufweist. Letztmals im Oktober 2016 konnte der FC einen Punkt mitnehmen, der letzte Sieg datiert gar vom Februar 2011. Seitdem traf man 16-mal aufeinander - neun Kölner Treffern stehen 48 der Bayern gegenüber.

Auch Gnabry liegt Köln

Eine ähnlich beeindruckende Köln-Bilanz hat Serge Gnabry vorzuweisen. In neun Spielen gegen die Domstädter traf der Nationalspieler elfmal - so oft wie kein anderer aktueller Bundesliga-Akteur. Mit seiner Maßflanke für Eric Maxim Choupo-Moting bereitete der 27-Jährige am Freitag die zwischenzeitliche Führung der Bayern vor und dürfte erneut in der Startelf des Herbstmeisters stehen.

Der hat unabhängig vom Gegner zuhause einen Lauf. Seit 14 Heimspielen sind die Bayern ungeschlagen (zehn Siege, vier Remis), die jüngsten vier Spiele in der Allianz-Arena gewannen sie mit einer Tordifferenz von 21:3. Auf der Gegenseite die Kölner, die ihre letzten vier Auswärtsspiele allesamt verloren und dabei dreimal gar ohne eigenen Treffer blieben. Seit nunmehr 21 Duellen gegen einen Tabellenführer wartet man am Rhein auf einen Sieg, die letzten neun Spiele gegen einen Primus gingen verloren. Und: Steffen Baumgart verlor als Trainer alle fünf Pflichtspiele gegen Bayern.

Gelingt Selke ein Rekord?

Immerhin: Mit Davie Selke steht seit Anfang des Jahres ein Akteur in der Domstadt unter Vertrag , der in der laufenden Saison für Ex-Klub Hertha BSC bereits einen Treffer gegen den FC Bayern (2:3) bejubeln durfte. Ist Selke auch beim Hinrundenabschluss erfolgreich, wäre er der erste Bundesliga-Profi der Geschichte, der in einer Saison für zwei verschiedene Vereine gegen Bayern trifft.