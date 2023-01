"Der perfekte Tag": Tigges und der "Effzeh" feiern 7:1-Gala

Der 1. FC Köln meldete sich eindrucksvoll aus der langen Winterpause zurück - und erreichte durch das sagenhafte 7:1 gegen Werder Bremen etwas, was es seit 40 Jahren nicht mehr gegeben hatte. Der Dank galten vielen, vor allem aber Matchwinner Steffen Tigges.

Mit einem Tor und zwei Vorlagen sowie regelmäßig überrannten oder ausgetricksten Spielern war Linton Maina bei der 7:1-Gala gegen Werder Bremen einer der Kölner Garanten auf den Erfolg, der bei seiner späten Auswechslung dann auch wenig überraschend mit lautstarkem Applaus bedacht worden war.

Der im letzten Jahr ablösefrei von Hannover 96 zum "Effzeh" gewechselte Angreifer wollte sich nach Spielschluss aber nicht besonders hervorheben. Vielmehr zeigte sich Maina überglücklich mit dem Auftritt des ganzen Teams und erkannte nach der schwachen Serie von vor der langen Winterpause (ein Remis und vier Niederlagen in fünf Ligaspielen) große Verbesserungen: "Wir haben alle gebrannt, hatten richtig Lust - und das hat man glaube ich gesehen." Gerade die vor der Jahreswende oft vergebenen Großchancen, die an diesem Samstag genutzt worden waren, stimmten den Angreifer froh: "Wir haben uns mit dem Thema beschäftigt in den zwei Monaten und haben uns all diese vergebenen Szenen angeguckt. Wir arbeiten immer mehr an den Torabschlüssen - und auch das hat man heute gesehen."

Florian Kainz sah das genau gleich: "Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt - und die Chancen, von denen wir vor der Pause einige vergeben haben, sind heute reingegangen. Wir haben Vollgasfußball gespielt, so wie man es eigentlich kennt von uns."

Bayern? "Bei denen kommt das häufiger vor"

Den mit Sicherheit größten Anteil an diesem deutlichen Erfolg, dem ersten Spiel mit sieben Kölner Toren seit 1983 (7:0 gegen Eintracht Frankfurt), hatte aber Florian Tigges. Der Stürmer war mit zwei Toren und zwei Vorlagen bereits vor der Pause zur Stelle gewesen und hatte dabei nach einer unglücklichen Klärungsaktion von SVW-Keeper Jiri Pavlenka einen Treffer aus über 45 Metern im Gepäck.

"Es war in allen Mannschaftsteilen eine überragende Leistung", freute sich Tigges fürs das Team - und fügte an: "Am Ende hab natürlich auch ich davon profitiert, auch wenn es insgesamt schon eine Teamleistung ist." Man profitiere, wenn es läuft, immer voneinander. "Wir haben eine riesige Teamleistung gesehen. Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Es ist für uns alle ein perfekter Tag - überragend."

Weiter geht es für den "Effzeh" bereits am Dienstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn die Bundesliga im Zuge des 17. Spieltags direkt eine englische Woche veranstaltet. Dann gastieren die Rheinländer bei Meister und Tabellenführer Bayern München. Für die Kölner Fans eine klare Sache, denn diese sangen lauthals nach dem Abpfiff: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus." Ob's so kommt?

Trainer Steffen Baumgart bremste etwas: "Das war ein Spiel, das du so nicht oft haben wirst. Wir machen aus den ersten fünf Torschüssen fünf Tore, dann läuft es eben in deine Richtung. Jeder hier weiß das aber einzuordnen, ab morgen geht es wieder ganz ruhig und sachlich nach vorne. Wir haben am Dienstag mit den Bayern eine Mannschaft vor der Brust, die auf diese Weise schon einige Gegner abgeschossen hat. Bei denen kommt das häufiger vor." Tigges ist sich aber sicher, dass sich die FCB-Stars dieses 7:1 des 1. FC Köln "schon angucken werden, wie wir spielen - und es sicher nicht auf die leichte Schulter nehmen werden. Weil wir werden uns in München nicht verstecken."