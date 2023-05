Kölns Gespräche mit Chabot: Die Richtung stimmt - mehr nicht

Die Kunde aus Italien passte zu dem, was Jeff Chabot zuletzt deutlich hatte anklingen lassen. Seine Zukunft sieht der Innenverteidiger beim 1. FC Köln.

Jeff Chabot hatte am vergangenen Mittwoch keinen Hehl daraus gemacht, dass er seine Zukunft beim 1. FC Köln sieht. Der 25-jährige Abwehrspieler ist seit Ende Januar 2022 von Sampdoria Genua ausgeliehen und hat seither 23 Pflichtspiele für die Kölner bestritten.

Nun soll dieser Wechsel bereits fixiert sein, dies teilte einer der vielen italienischen "Transfer-Experten" mit. Das Problem dabei: Die Verträge sind noch nicht einmal geschrieben, geschweige denn unterschrieben. Nach kicker-Informationen laufen die Gespräche noch, zwar in die für den FC richtige Richtung, allerdings sind sie längst nicht finalisiert.

Chabot dürfte vom Bundesligisten trotz der von der FIFA auferlegten Transfersperre verpflichtet werden, da er in der Wintertransferphase vor mehr als einem Jahr mit einer Kaufoption registriert worden war.

Der ehemalige U-Nationalspieler des DFB - von der U 17 bis zur U 21 bestritt er 13 Auswahlspiele - konnte sich in den vergangenen Wochen in den Vordergrund spielen, ist mittlerweile eine feste Größe in der Viererkette des FC und mauserte sich zum Abwehrchef der "Geißböcke" dank seines aggressiven Vorwärtsverteidigens und einer beeindruckenden Kopfballstärke.