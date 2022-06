Köln und Schalke fahren zum FIFAe Club World Cup

Der 1. FC Köln und der FC Schalke 04 haben sich schon am Donnerstagabend im Rahmen der Play-offs für den FIFAe Club World Cup 2022 in Kopenhagen qualifiziert.

Es hätte am Donnerstagabend zur Blitz-Revanche für das Cross-Konsolen-Endspiel des VBL Grand Final kommen können, letztlich schrammten Umut 'Umut' Gültekin und der deutsche Meister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen aber aneinander vorbei. Sowohl RB Leipzig als auch die Organisation NEO absolvierten die Play-offs zum FIFAe Club World Cup.

Beide Teams rutschten nach anfänglichen Niederlagen - Leipzig gegen den VfL Bochum (1:3) und NEO gegen Reply Totem Esports (2:3) - direkt ins Loser Bracket. Dort allerdings trennten sich die Wege: RB musste gegen den FC Schalke 04 (3:4) die zweite Pleite hinnehmen und war nach eher enttäuschenden Auftritten frühestmöglich ausgeschieden.

Köln marschiert im Winner Bracket

NEO wiederum bezwang im ersten Match des Loser Brackets die deutsche Organisation IQONIC (6:1) und durfte sich nach einem weiteren Erfolg gegen Bochum (3:2) über eines der 24 Tickets zum FIFAe Club World Cup 2022 im Juli freuen. In der Zone "Ost- und Zentraleuropa" wurden noch drei weitere Plätze für das 2vs2-Highlight im späteren Sommer vergeben.

Einer ging an den 1. FC Köln, der aus deutscher Sicht die bislang stärksten Play-off-Leistungen zeigte: Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos und Denis 'Denis' Müller schlugen zunächst Schalke mit 3:2. Auch das zweite Match des Winner Brackets endete zugunsten der Rheinländer, sie setzten sich diesmal recht deutlich mit 5:2 gegen die Bochumer durch.

Schalke-Comeback gegen Wolfsburg

Die Schalker mussten nach der Auftaktniederlage gegen Köln den Umweg über das Loser Bracket gehen. Dort folgte besagtes 4:3 gegen Leipzig, ehe sich Hasan 'Hasoo' Eker und Julius 'Juli' Kühle per neuerlichem 4:3 gegen den VfL Wolfsburg die Qualifikation für den FIFAe Club World Cup sicherten - dabei drehten die "Knappen" eine 1:2-Hinspielpleite.

Das vierte Ticket schoss Reply Totem Esports. Die Organisation setzte sich im Winner Bracket gegen NEO (3:2) und ebenjene Wolfsburger (1:0) durch. Die Niedersachsen verpassen hingegen den FIFAe Club World Cup - genauso wie RB Leipzig, der VfL Bochum und IQONIC. Am Freitagabend spielen die vier Qualifikanten noch das Seeding für die Endrunde aus.

Auch Fnatic und EXCEL qualifiziert

In der Zone "Nordeuropa" marschierten die favorisierten Teams Fnatic und EXCEL durch das Winner Bracket, über das Loser Bracket holten sich Mkers und SAF zwei Finalplätze. Aus der Zone "West- und Südeuropa" lösten derweil Team Vitality, die Riders, Team Gullit und die Ninjas in Pyjamas ihre Fahrscheine zur FIFA 22-Klub-WM in Kopenhagen.

In Südamerika jubelten MGCF eSports und KRü esports, das Team des ehemaligen Fußballprofis Sergio Aguero. Der FIFAe Club World Cup 2022 findet vom 20. bis 23. Juli als Teil der ausgerufenen FIFAe Finals als Offline-Event in der dänischen Hauptstadt statt. 24 Teams werden im 2vs2 antreten und um den Preisgeld-Pool von 300.000 US-Dollar kämpfen.