"Dicke Last von den Schultern gefallen" - 'DullenMIKE' endlich Deutscher Meister

Nachdem Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen in den Vorjahren noch knapp gescheitert war, konnte er beim VBL Grand Final 2022 die Schale endlich in den Konfettiregen hieven. kicker eSport sprach mit dem frischgebackenen Deutschen Meister kurz nach seinem Erfolg.

Wie fühlt sich das an, nach den vergangenen Jahren endlich die Meisterschale in den Händen zu halten?

Ich bin immer noch sprachlos, aber sehr erleichtert. Es fühlt sich so an, als wäre eine dicke Last von meinen Schultern gefallen. Einfach weil ich schon die ganze Zeit darauf hinarbeite. Letztes Jahr Zweiter, vor zwei Jahren Vierter...

Dass das dann wirklich so passiert, dass ich erst das Halbfinale, dann das Finale verliere und danach das heutige Finale gewinne, damit habe ich selbst nicht gerechnet. Ich bin überglücklich.

"Es war nicht der 'RBLZ_Umut', den ich erwartet habe" Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen

Hättest du das Ergebnis des Endspiels in der Höhe erwartet, gerade gegen Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin auf der PlayStation?

Niemals! Ehrlich gesagt ist 'Umut' dieses Jahr der beste Spieler in Deutschland. Das Hinspiel verlief schwierig aus meiner Sicht. Dass ich da mit einem 1:0 rausgehe, ist sogar eher glücklich. Im Rückspiel fand ich Räume, konnte dann sehr leicht zwei Tore schießen. Es war nicht der 'RBLZ_Umut', den ich erwartet hatte.

Schwere Schale - schon im Mediengespräch berichtete 'RBLZ_Umut' vom Gewicht des Deutschen Meistertitel. Das durfte jetzt auch 'DullenMIKE' in den Konfettiregen hieven. IMAGO/Beautiful Sports

Gab es einen Zeitpunkt im Finale, an dem du wusstest: Okay, jetzt gewinn ich das!

Ja, das war nach dem 2:0 im Rückspiel auf der PlayStation. Danach habe ich insgesamt 3:0 geführt und das auch noch kurz vor der Halbzeit. Da dachte ich mir: Komm, eine Halbzeit mit 3:0 Führung - das muss man eigentlich über die Bühne bringen.

Zehn Minuten vor Schluss habt ihr das Spiel einfach auslaufen lassen. Fällt das danach deshalb schwer, die Schale hochzuheben, wenn man die ganze Zeit fokussiert am Controller und voll im Modus war?

Daran wird es nicht liegen. Wahrscheinlich lag es eher daran, dass ich nicht der Stärkste bin. Aber in den letzten zehn Minuten, als wir beide den Controller weggelegt haben, musste ich erst mal begreifen, dass ich wirklich Deutscher Meister bin. Das war ein krasser Moment.

Urlaub auf Mallorca

Du hast nur zwei Gegentore in der K.o.-Phase kassiert. War deine Defensive der Schlüssel zum Erfolg?

Ich wusste selbst nicht, dass ich nur zwei Tore kassiert habe. Mein Coach hat mir nach Abschluss der Swiss Round schon gesagt, dass meine Defensive heute sehr stark ist. Ich war hinten sehr stabil, habe gut verteidigt, die Chancen vorne kommen dann irgendwann.

Du hast Vorfeld gesagt, dass du von dem Preisgeld in den Urlaub fahren willst. Weißt du schon, wo es hingehen soll?

Ich weiß es tatsächlich noch gar nicht. Ich muss das noch mit meinen Jungs absprechen. Wahrscheinlich wird es Mallorca werden, aber abseits des Ballermanns - ein entspannter Urlaub zum Regenerieren.

"Ich hätte zehnmal lieber den Deutschen Meistertitel statt des zweiten internationalen Titels gewonnen." Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen

Hast du überhaupt Zeit für einen Urlaub? Deine FIFA-Saison ist ja noch nicht vorbei!

Nächstes Wochenende sind die eClub-World-Cup-Play-offs. Danach sind drei Wochen frei bis es mit der eNations- und den World Cup-Play-offs weitergeht. Da findet sich schon was.

Ist mit dem Deutschen Meistertitel auch ein wenig Druck von dir abgefallen mit Blick auf diese internationalen Turniere?

Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja davor schon zwei internationale Turniere gewonnen. Ich hätte zehnmal lieber den Deutschen Meistertitel statt des zweiten internationalen Titels gewonnen. Einfach weil man sagen kann, man ist deutscher Meister, man verewigt sich auf der Schale.

Steuerkreuz im Weg

Hier leider nicht im Bild: 'DullenMIKE' steuert den linken Stick mit Daumen und Zeigefinger. Das zieht unter Umständen Komplikationen nach sich. IMAGO/Beautiful Sports

Hattest du Schwierigkeiten, dich mit deiner speziellen Controller-Haltung auf die PlayStation vorzubereiten?

Es tatsächlich etwas schwieriger, so zu spielen, weil ich dann mit einem Teil des Fingers immer das Steuerkreuz berühre. Am Anfang des Jahres, als der Wechsel auf die PlayStation nötig war, habe ich ungewollt immer irgendwelche Knöpfe gedrückt. Das konnte ich jetzt zum Glück abstellen.

Wie kam es dazu, dass du überhaupt angefangen hast, in diesem Stil zu spielen?

Ich weiß es tatsächlich nicht, weil ich immer so gespielt habe. Erst als ein Kollege mich darauf hingewiesen und gefragt hat, warum ich so spiele, ist mir das aufgefallen.