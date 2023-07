Köln konnte Hollerbachs "ausgestreckte Hand nicht annehmen"

Die inzwischen wieder ausgesetzte Transfersperre durch den Weltverband FIFA gegen den 1. FC Köln hat einen Wechsel von Benedict Hollerbach in die Domstadt verhindert. Das bestätigte FC-Geschäftsführer Christian Keller am Montag.

Über mehrere Wochen hatte der 1. FC Köln Angreifer Benedict Hollerbach vom Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden auf dem Transfermarkt im Visier. Wie der kicker bereits Mitte Juni vermeldete, waren sich die beiden Parteien bereits über einen Wechsel einig. Die von der FIFA auferlegte Transfersperre ließ diesen Wechsel allerdings platzen.

"Wir haben mit Benedict sehr, sehr früh gesprochen. Aber zu dem Zeitpunkt, zu dem er es unbedingt machen wollte, konnten wir leider nicht die ausgestreckte Hand annehmen", bestätigte Keller nun offiziell, warum der Wechsel des 22-Jährigen doch nicht zustande kam.

Der Weltverband hatte den Bundesligisten im März ursprünglich mit einer Transfersperre für zwei Wechselperioden - die in diesem Sommer sowie im kommenden Winter - verurteilt, wodurch Köln zur Saison 2023/24 keine neuen Spieler hätte registrieren dürfen. Grund waren die umstrittenen Hintergründe der Verpflichtung von Sturmtalent Jaka Cuber von Olimpija Ljubljana, den der FC angeblich zu einem Vertragsbruch angestiftet haben soll.

Keller: "Total sauber, legitim und offen gelaufen"

Der FC legte allerdings Protest beim Internationalen Sportgerichtshof CAS ein, der die Transfersperre vorläufig aussetzte. Der Klub darf somit Spieler verpflichten und registrieren - für die Personalie Hollerbach kam diese Nachricht aber zu spät.

Der Stürmer, der in der vergangenen Saison 14 Treffer und fünf Vorlagen in der 3. Liga markierte, steht mittlerweile vor einer Unterschrift bei Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Laut Keller ist aber alles "total sauber, legitim und offen gelaufen. Sein Markt hat sich in der Zwischenzeit verändert."

Anstelle von Hollerbach stehen vier andere Sommerneuzugänge für den FC bereits fest. Für die Offensive verpflichteten die Kölner Ex-Nationalspieler Luca Waldschmidt vom VfL Wolfsburg. Zudem kommt von St. Pauli Verteidiger Leart Paqarada, fürs Mittelfeld Jacob Christensen vom FC Nordsjaelland sowie als dritter Torwart Jonas Nickisch von RB Leipzig.