Nicht Köln, nicht Heidenheim: Hollerbach vor Wechsel zu Union

Union Berlin sticht anscheinend einmal mehr die Konkurrenz aus: Nach kicker-Informationen verpflichten die Eisernen Benedict Hollerbach (22) von Zweitliga-Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden. Eine Bestätigung der beiden Vereine steht jedoch noch aus.

Benedict Hollerbach spielte sich in der zurückliegenden Saison in der 3. Liga mit 14 Toren und fünf Vorlagen ins Scheinwerferlicht. Kein Wunder, dass die Bundesligisten 1. FC Köln und Neuling Heidenheim großes Interesse an dem Stürmer vom SV Wehen Wiesbaden signalisierten. Zunächst schien sich der 22-Jährige mit dem Effzeh einig zu sein, doch aufgrund der Transfersperre war eine Unterschrift nicht möglich. Als diese dann ausgesetzt wurde, stiegen die Heidenheimer plötzlich noch in den Poker mit ein.

Nun aber macht wohl der 1. FC Union Berlin das Rennen und sichert sich die Dienste des aufstrebenden Angreifers, der aufgrund seiner Schnelligkeit als Konterspieler anzusehen ist und somit perfekt in das Spielsystem der Köpenicker passt. Hollerbach kann aufgrund seiner Vielseitigkeit sowohl Mittelstürmer, zweite Spitze, aber auch aus einer tieferen Position heraus agieren.

Die Aussicht auf Spielzeit beim Champions-League-Teilnehmer scheint auf dem ersten Blick eher gering zu sein, da die Konkurrenz im Angriff mit Sheraldo Becker, Kevin Behrens, Jordan, Jamie Leweling und Neuzugang Mikkel Kaufmann immens ist.

Leihe nicht ausgeschlossen

Dennoch, wie bei allen anderen Transfers auch, wird sich Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert einen cleveren Schachzug dabei gedacht haben. Daher ist es nicht ganz abwegig, dass Union aufgrund der beiden Neuzugänge Kaufmann und Hollerbach sowie Leweling, die allesamt als Flügelspieler agieren können, auch mal auf ein anderes System umspringt. Natürlich ist es auch nicht ausgeschlossen, dass die Berliner den gebürtigen Starnberger erst einmal zu einem anderen Klub verleihen.