Mainz ist in der Bundesliga ein gern gesehener Gast in Köln. Lediglich eines ihrer zwölf Gastspiele im deutschen Oberhaus gewannen die 05er beim "Effzeh". Barreiro traf im April 2021 in der Nachspielzeit zum 3:2-Siegtreffer für die Rheinhessen. Ohnehin warten die Mainzer in dieser Saison noch auf ihren ersten Erfolg in der Fremde. In den vergangenen vier Auswärtspartien teilte Mainz immer die Punkte.