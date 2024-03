Der Kantersieg in der Hinrunde war nicht nur der zweithöchste Bundesligasieg der Leipziger Vereinsgeschichte, sondern auch die deutlichste Demonstration klarer Machtverhältnisse in den direkten Vergleichen. Derer 13 gab es bisher - nur zwei gingen an den Effzeh, der insgesamt elf Zähler aus den Duellen mit RB holte.