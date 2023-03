Torflaute beendet: Kölns Dreierpackerin Islacker schickt Duisburg in den Keller

Der 1. FC Köln hat die seit zehn (!) Liga-Spielen andauernde Torflaute beendet und sich mit vier Treffern beim 4:0 gegen Duisburg den Frust von der Seele geschossen. Der Effzeh verlässt die Abstiegsränge, der MSV rutscht genau dahin ab.

Im zweiten Spiel von Kölns Interimstrainerin Nicole Bender-Rummler - das erste ging vor einer Woche mit 0:1 in Bremen verloren - stand gegen den um einen Punkt besser platzierten MSV erneut Abstiegskampf auf dem Programm. Nach zwei Torannäherungen in der ersten Viertelstunde war es Zawistowska, die einen Konter abschloss und die Torflaute der Domstädterinnen, die in den letzten zehn (!) Ligaspielen nicht getroffen hatten, beendete.

Nach dem ersten Liga-Tor seit dem 28. Oktober - übrigens auch gegen Duisburg - war der Knoten geplatzt. Während die Gäste überhaupt nicht ins Spiel fanden, legte Köln durch Islacker doppelt nach (32., 45.+1). Zweimal war die Kapitänin aus kurzer Distanz zur Stelle.

Nach der Pause änderte sich kaum etwas: Islacker verpasste zunächst im Eins-gegen-eins das 4:0 (50.), ehe sie eine Minute später mit einem satten Schuss den Dreierpack schnürte.

Die Partie war gelaufen, auch wenn Duisburg in der Schlussphase noch durch Cin (83.) und Halverkamps (84.) zumindest die Chance auf den Ehrentreffer hatte. Die eingewechselte Bienz verpasste indes auf der Gegenseite das 5:0 (89.).

Nach über 900 Minuten ohne Treffer kann Köln gleich viermal jubeln und zieht am MSV vorbei über den Strich.