Doppelpacker Malen bringt effizienten BVB in Köln auf Siegkurs

Effiziente Dortmunder feiern im zweiten Auswärtsspiel nach dem Jahreswechsel einen 4:0-Erfolg bei bemühten, aber letztlich zu harmlosen Kölnern.

Torschütze und Vorbereiter: Donyell Malen (li.) brachte den BVB in Köln nach einem Eckball von Julian Brandt in Führung. IMAGO/osnapix

Kölns Neu-Coach Timo Schultz war in seinem zweiten Heimspiel im Vergleich zum 1:1 gegen Heidenheim zu einer Änderung gezwungen: Selke (Fußverletzung) wurde durch Ljubicic (fehlte zuletzt angeschlagen) ersetzt.

Sein Gegenüber Edin Terzic nahm nach dem 3:0-Sieg in Darmstadt zwei Wechsel vor: Statt Can (Schlag aufs Knie) und Bynoe-Gittens (Bank) spielten der zuletzt in die Kritik geratene Süle sowie Sancho, der damit erstmals seit seiner Rückkehr in der Startelf stand.

Malen vollstreckt nach Eckball

Die Kölner attackierten den BVB zu Beginn sehr früh und bereiteten den Westfalen damit durchaus immer wieder Probleme. Dennoch gelang es der Borussia, früh für Gefahr zu sorgen: Brandt scheiterte mit einem strammen Schuss vom Strafraumrand an FC-Keeper Schwäbe (4.). Die zweite Gelegenheit führte dann prompt zum 1:0: Nach einem Eckball von rechts vollstreckte Malen im Zentrum per Direktabnahme (12.).

Direkt nach dem Tor sorgten Fans beider Lager mit dem Wurf von Schokoladen-Münzen - erst durch die Kölner, dann direkt nach dem Aufsammeln auf der Gegenseite aus der Dortmunder Fankurve - für eine Spielunterbrechung von rund acht Minuten.

Bemühte Kölner ohne Durchschlagskraft

Nachdem die Partie wieder fortgesetzt wurde, präsentierte sich die Borussia recht passiv. Köln hatte nun mehr Spielanteile und kam insbesondere in der Schlussphase vor der Pause zu einigen Eckbällen. Insgesamt aber blieb der FC spielerisch sehr harmlos. Die Terzic-Elf wiederum tauchte nur noch selten vor dem Tor der Rheinländer auf, hatte durch Füllkrug aus kürzester Distanz sowie Meunier nach einem weiteren Eckball zwei weitere gute Chancen. So ging es mit dem knappen 1:0 für die Gäste in die Halbzeit.

Fans beider Lager sorgten früh im Spiel durch das Werfen von Gegenständen auf das Spielfeld für eine längere Pause. IMAGO/Eibner

Nach dem Seitenwechsel schnupperten die Kölner plötzlich gleich zweimal am Ausgleich: Erst scheiterte der gekonnt freigespielte Thielmann nach nur rund 30 gespielten Sekunde aus zentraler Position am stark reagierenden Kobel. Im Blickpunkt dabei auch gleich Bundesliga-Debütant Blank auf Seiten des BVB, der aufgrund von Rückenbeschwerden von Süle nach der Pause gekommen war. Wenige Minuten später schlenzte Maina vom Strafraumeck an den rechten Pfosten, wo der überraschte Carstensen den Nachschuss nicht verwerten konnte (51.).

BVB-Doppelschlag bringt die Vorentscheidung

Statt 1:1 stand es wenige Minuten später 2:0 für Dortmund: Sancho ging nach Kontakt mit Carstensen links im Strafraum etwas spät zu Boden. Den (auch nach VAR-Check) fälligen Strafstoß verwandelte Füllkrug sicher (56.). Wenige später war die Partie nach einem Konter vorentschieden. Maatsen schickte nach Balleroberung tief in der eigenen Hälfte Malen steil, der im Eins-gegen-eins mit Schwäbe Sieger blieb - 3:0 (61.).

Trotz des nun klaren Rückstands gab sich der FC keineswegs auf. Mit Elan versuchten die Rheinländer, zumindest Ergebniskosmetik zu betreiben. Doch erneut Thielmann (69., 84.) sowie Martel (79.) und Huseinbasic (83.) konnten Kobel bei ihren Halbchancen nicht überwinden. Und so feierte der BVB im neuen Jahr den zweiten deutlichen Auswärtssieg in Folge.

Dortmund empfängt am kommen Sonntag (17.30 Uhr) den VfL Bochum zum "kleinen Revierderby". Köln ist bereits am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg gefordert.