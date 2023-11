Um die schier übermächtig erscheinende Offensive um Rekordstürmer Kane und Co. einzubremsen, werden die Hausherren vom Fleck weg auf der Hut sein müssen. Allein in der Anfangsviertelstunde erzielte der FCB neun Tore und damit so viele wie Köln insgesamt. Kein anderes Team traf in den ersten 15 Minuten öfter als fünfmal. Kein einziges Gegentor in diesem Zeitraum unterstreicht die Startstärke der Gäste.