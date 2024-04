Knoll kann sich Verbleib in Duisburg vorstellen

Trotz des bevorstehenden Abstiegs in die Regionalliga könnte Marvin Knoll dem MSV Duisburg erhalten bleiben. Der Routinier kann sich einen Verbleib vorstellen. Er möchte sich in der Krise nicht verdrücken: "Ich habe mich in ersten Gesprächen klar positioniert. Ob man dann auch zusammenkommt, wird man sehen. Aber ich kann es mir schon gut vorstellen."