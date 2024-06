Burghausen holt Oberliga-Top-Scorer Doll

Der 24-jährige Offensivspieler Niklas Doll wechselt vom FC Rot-Weiß Koblenz an die Salzach zum SV Wacker Burghausen. In der abgelaufenen Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar erzielte er in 36 Spielen 20 Tore, bereitete weitere sieben Treffer vor. "Niklas ist ein außergewöhnlicher Offensivspieler, der unser Angriffsspiel enorm bereichern wird. Seine Fähigkeit, Tore zu schießen und gleichzeitig seine Mitspieler in Szene zu setzen, ist bemerkenswert. Wir sind überzeugt, dass er eine zentrale Rolle in unserem Team spielen wird “, so der sportliche Leiter Karl-Heinz Fenk.