Knöchelbruch: Riedel fehlt Darmstadt lange

Der SV Darmstadt 98 muss in den kommenden Wochen auf Clemens Riedel verzichten. Der Abwehrspieler hat sich gegen Union Berlin einen Knöchelbruch zugezogen.

Ausgerechnet jetzt hat das Verletzungspech zugeschlagen. Nach einer wechselhaften Hinrunde mit nur zwei Startelfeinsätzen an den ersten 14 Spieltagen hatte sich Clemens Riedel seit Mitte Dezember in der ersten Elf der Lilien festgespielt. Auf zwei Einsätze als Rechtsverteidiger folgten drei in der Innenverteidigung. Unlängst war beim Gastspiel bei Union Berlin (0:1) aber schon nach weniger als einer Viertelstunde Schluss, nachdem der 20-Jährige bei einer Abwehraktion unglücklich umgeknickt war und gestützt von zwei Betreuern den Rasen verlassen hatte.

Nach weiteren Untersuchungen ist jetzt ist die Diagnose bekannt: Riedel hat sich einen Bruch des Innenknöchels zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Am Mittwoch wird er operiert.

Mit Ausfällen, ob durch Verletzungen oder Roten Karten, haben die Darmstädter speziell in der Defensive bereits die gesamte Saison zu kämpfen. In den 20 Pflichtspielen dieser Spielzeit bot Trainer Torsten Lieberknecht seine Dreier- oder Viererkette in insgesamt 13 unterschiedlichen Zusammensetzungen in der Startelf auf. Allein die Innenverteidigerpositionen wurden im Laufe der Saison von sieben unterschiedlichen Akteuren besetzt. Sicherlich ein Grund dafür, warum die auf Rang 18 gelisteteten Hessen mit 47 Gegentoren in dieser Kategorie das mit Abstand schlechteste Team der Liga sind.

Immerhin: Zimmermann mit gelungenen Comeback

Immerhin steht Christoph Zimmermann wieder zur Verfügung. Der 31-Jährige, eigentlich als feste Stütze eingeplant, hat aufgrund diverser Probleme erst neun Spiele absolviert. Nachdem er zu Jahresbeginn zwei Kurzeinsätze absolvierte, gab er in Berlin als Ersatz für Riedel ein gelungenes Comeback über 76 Minuten.

Gegen Union baute Lieberknecht wie schon in der zweiten Halbzeit in der Vorwoche gegen Eintracht Frankfurt (2:2) auf eine Viererkette. Belässt er es auch künftig bei dieser Grundordnung, fällt der Riedel-Ausfall zumindest von der Spieleranzahl weniger ins Gewicht, da er in dieser Grundordnung nur zwei statt sonst drei Innenverteidigern benötigt.