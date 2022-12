Knackige Generalprobe: Werder gastiert auf Schalke

Der SV Werder Bremen hat einen Gegner für die Generalprobe vor dem Rückrundenauftakt gefunden und bedient sich dabei in der Bundesliga.

Das erste Testspiel hat Bremen mit dem 3:1 beim Heeslinger SC schon hinter sich, vier weitere stehen bis zum Auftakt der Restrunde am 21. Januar beim 1. FC Köln noch an. Und die Generalprobe ist knackig: Werder gastiert am 14. Januar 2023 beim Bundesliga-Konkurrenten FC Schalke 04, um sich für den Gang zum Effzeh in Form zu bringen. Das teilte der SVW am Mittwoch mit.

Coach Ole Werner hat sein Team seit dem 8. Dezember wieder um sich versammelt, vom 23. Dezember 2022 bis zum 1. Januar 2023 wird die Vorbereitung noch einmal unterbrochen. Ab 2. Januar geht es am Trainingsplatz weiter, im Trainingslager in Murcia stehen dann Spiele gegen den FC St. Pauli (4. Januar) und den FC St. Gallen (8. Januar) auf dem Plan.

Werder und Schalke trafen sich in der laufenden Saison am 13. Spieltag, die Bremer gewann durch Tore von Nationalspieler Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch mit 2:1. Das Rückspiel steigt am 29. April 2023 auf Schalke.