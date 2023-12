Klub-WM: Rekorde, Fakten, Kuriositäten

Noch nie in Europa

In Europa konnte man übrigens noch kein einziges Spiel der Klub-WM vor Ort anschauen. 2000 war Brasilien der Austragungsort, seither fanden die Turnier ausschließlich in Asien oder Marokko (Afrika) statt. Japan war bislang am häufigsten Gastgeber, insgesamt achtmal. picture-alliance / Pressefoto ULMER/Florian Eisele