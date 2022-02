Klos-Abschied bedeutet eine große Zäsur

Im Sommer ist Schluss. Für viele unvorstellbar, zumindest aber schmerzlich ist der Abgang eines großen Spielers bei Arminia. Seine Wertigkeit dort besitzt er freilich weiterhin.

Arminia Bielefeld ohne Fabian Klos - das ist nicht nur für eingefleischte Fans des Bundesligisten, sondern allgemein für viele Betrachter nur schwer vorstellbar. Nach dieser Saison jedoch wird es zur Realität. Der von dem 34-Jährigen selbst für diesen Sommer verkündete Abschied bedeutet eine große Zäsur in der Historie der Ostwestfalen.

Vielleicht liegt das vor allem daran, dass der langjährige Kapitän und Kult-Stürmer eine beispiellose Konstante darstellte, in einer Vereinsgeschichte, die in den vergangenen über zehn Jahren während seiner Anwesenheit kaum wechselvoller hätte sein können.

Stolze 162 Pflichtspieltore für den Herzensklub DSC

Im Abstiegskampf der 3. Liga heuerte der vom niedersächsischen SV Meinersen hervorgegangene Spieler 2011 bei Arminia an, schoss sie mit seinen Toren bald darauf wieder in die 2. Liga. Das Relegations-Drama gegen Darmstadt 98 im Jahr 2014 mit dem damit verbundenen, erneuten Abstieg in die Drittklassigkeit hätte seiner Ära in Bielefeld bald ein Ende bereiten können - Interesse an dem treffsicheren Angreifer gab es genug. Klos aber signalisierte sofort, den Schaden selbst mit reparieren zu wollen. Das gelang bravourös. In aktuell nunmehr 383 Pflichtspielen erzielte er für den DSC, der zum Klub seines Herzens wurde, in allen drei höchsten Ligen und im Pokal stolze 162 Pflichtspieltore - unter verschiedensten Trainern und teils schwierigsten Bedingungen in dem mehrfach kurz vor der Insolvenz stehenden Verein.

Doch nicht nur die beeindruckende Bilanz, sondern das mitreißende Auftreten des kräftigen 1,95-Meter-Mannes sorgten für eine außergewöhnlich enge Verbundenheit mit dem Publikum. Die Identifikation mit der Stadt und der Stadt war und ist groß, der Platz in der Hierarchie des Kaders weit oben - auch wenn Insider durchaus immer einmal über die "zwei Gesichter" des erfolgshungrigen und damit im Umgang nicht immer einfachen Kollegen berichteten.

Ein schwieriger Spagat

Das machte es für die Verantwortlichen durchaus auch schwer: Um einen fließenden Übergang für eine Zeit nach Klos hinzubekommen, mussten sie in die Zukunft investieren, ohne dabei ein lebendes Denkmal zu demontieren. Das gelang im vergangenen Sommer noch einmal mit einer Verlängerung der Zusammenarbeit um ein einziges Jahr, verbunden mit dem teilweisen Abtreten des Kapitänsamts an Co-Mannschaftsführer Manuel Prietl und mit der klaren Vereinbarung, im Team junge Nachrücker wie zuletzt den aus Kiel verpflichteten Janni Serra Schritt für Schritt in die großen Fußstapfen der "Nummer 9" treten zu lassen. Anderen den Vortritt zu geben, wenn sie ihm sportlich das Wasser reichen können, sei für ihn kein Problem, hat Klos selbst stets betont. Seine Wichtigkeit im Aufgebot, selbst als Mann auf der Bank, der in der entscheiden Phase noch Spiele beeinflussen kann, hat nicht zuletzt auch Trainer Frank Kramer immer hervorgehoben.

Fabian Klos ist in Bielefeld wahrlich nicht "irgendwer". Bevor es im Sommer womöglich zu einem quälenden Prozess rund um seinen auslaufenden Vertrag gekommen wäre, zieht er nun aus eigenem Antrieb heraus den Schlussstrich unter ein großes Kapitel seiner außergewöhnlichen Karriere. Zusätzlich freilich auch bevor er Gefahr läuft, sportlich nur noch "irgendwer" auf dem Platz zu sein. Dort deutete sich zuletzt häufiger an, dass selbst ein Mann seines Formats - aber eben auch seines Alters rein - biologisch an Grenzen stößt. Was andersherum bei einem Torjäger mit diesem Instinkt nicht heißt, dass er in den verbleibenden Spielen nicht noch den einen oder anderen wichtigen Treffer für "seine" Arminia erzielt.