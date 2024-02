"Kleinere Probleme" bei Uzun: Nürnberger Personalsorgen vor dem Derby

Der 1. FC Nürnberg hat am Mittwoch die Vorbereitung auf das anstehende 272. Frankenderby bei der SpVgg Greuther Fürth aufgenommen. Viel Personal hatte Trainer Cristian Fiel nicht auf dem Feld.

Am Fuß angeschlagen: Can Uzun. IMAGO/Zink

Weit muss der 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) am Wochenende nicht reisen, am Sonntag steht das Gastspiel bei der SpVgg Greuther Fürth an. Den Ronhof besucht der Club nicht besonders gerne, den letzten Sieg beim Kleeblatt gab es in der Aufstiegssaison 2017/18. Im Hinspiel trennten sich die beiden fränkischen Klubs 1:1, Can Uzun konterte einen Treffer von Damian Michalski.

Beim FCN hofft man, dass die Lebensversicherung rechtzeitig fit wird für Sonntag. Beim 1:1 gegen Kaiserslautern wurde Uzun bei einem Zusammenprall mit Keeper Julian Krahl am Fuß getroffen, wurde nach der Partie dick bandagiert. "Seitdem hat er am Fuß ein paar kleinere Probleme", wird Fiel auf der Vereinswebsite zitiert. Beim Trainingsauftakt am Mittwoch drehte der Elf-Tore-Mann gemeinsam mit dem schon länger ausfallenden Daichi Hayashi lediglich ein paar Platzrunden, verschwand anschließend wieder in der Kabine. Ein Einsatz gegen das Kleeblatt soll derweil nicht gefährdet sein.

Parallel trainierten die zuletzt kranken Taylan Duman, Benjamin Goller, Florian Hübner und Julian Kania nur individuell. Erik Wekesser, Jannes Horn und Sebastian Andersson kamen aus Gründen der Belastungssteuerung erst gar nicht auf den Platz. Zudem fehlte Aushilfs-Kapitän Jan Gyamerah krank. "Ich gehe schon davon aus, dass der ein oder andere zurückkommen wird. Manche schlagen sich mit einer Erkältung rum, die anderen haben etwas kleinere Wehwehchen", ordnete Fiel seine klamme Trainingsbesetzung ein.

Gegen den Tabellen-5. geht der zehntplatzierte FCN nicht als Favorit in die Partie, viel Selbstvertrauen konnte Fürth zuletzt aber ebenfalls nicht sammeln. "Hoffentlich denkt keiner, nur, weil sie dreimal verloren haben, dass sie nicht gut drauf sind. Ich habe mir die Spiele angeschaut. Das waren drei knappe Partien", so Fiel über den benachbarten Kontrahenten, der weiterhin um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielt.