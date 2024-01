Der Joker sticht sofort! Schalke spielt nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte sofort und direkt nach vorne. An der Mittellinie spielt Karaman dann einen Traumpass in den Lauf von Churlinov, der in leichter Bedrängnis im Strafraum aus 13 Metern in zentraler Position eiskalt bleibt und Krahl flach überwindet.