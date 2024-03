Erstmals seit seinem Abgang im Januar 2020 aus Düsseldorf trifft Funkel auf seinen Ex-Klub. Bei den Flingeranern erlebte der Coach knapp vier weitestgehend erfolgreiche Jahre. Zunächst bewahrte er die Fortuna 2016 vor dem Abstieg in die 3. Liga und führte sie 2018 ins Bundesliga-Oberhaus. Dort glückte in der Saison 2018/19 mit Platz zehn souverän der Klassenerhalt. In der darauffolgenden Spielzeit musste er nach dem 19. Spieltag gehen und übergab Düsseldorf als Tabellenletzter.