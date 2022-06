"Klarer Kopf": Hannover 96 holt Stahl für das Tor

Hannover 96 hat den nächsten Neuen für die kommende Zweitliga-Saison an Land gezogen: Aus Cottbus kommt der junge Torhüter Toni Stahl.

Der 22-jährige Stahl ist ein Cottbuser Eigengewächs und war vergangene Saison Stammkeeper beim ehemaligen Bundesligisten, der dieser Tage in der Regionalliga Nordost beheimatet ist. In Liga und Landespokal - Energie zog als Sieger in den DFB-Pokal ein - sammelte Stahl 38 Pflichtspiele und hielt 16 Mal zu null.

Sportdirektor Marcus Mann, der jüngst im kicker-Interview einen einstelligen Tabellenplatz für die ambitionierten 96er als Saisonziel ausrief, bezeichnete Stahl in einer ersten Stellungnahme als "jungen, talentierten Torhüter, der an der Seite der erfahrenen Torhüter wachsen und reifen" soll.

Spielpraxis in der U 23

Stahl habe "einen klaren Kopf" und werde "jeden Tag seinen Beitrag leisten, die Intensität und Qualität im Torwarttraining hochzuhalten", so Mann weiter. Spielpraxis soll der Schlussmann in der U 23 der 96er in der Regionalliga Nord sammeln.

"Mir wurde in den Gesprächen das angestrebte Konzept sehr genau und überzeugend erklärt", sagte der Neuzugang. "Dazu hat man mir eine Rolle aufgezeigt, die ich dabei einnehmen kann, sodass mir die Entscheidung für 96 nicht schwergefallen ist. Für mich persönlich ist der Wechsel nach Hannover der nächste logische Schritt. Jetzt geht es darum, in der Stadt und im Klub möglichst schnell anzukommen."

Stationen bei RB Leipzig und in Fulham

Stahl ist in Cottbus geboren und wurde bis zur U 16 von den Lausitzern ausgebildet. Danach folgten Stationen bei RB Leipzig (2016 bis 2018) sowie in England beim FC Fulham (2018 bis 2019). Anschließend kehrte er zu seinem Heimatklub zurück. Für die deutsche U 18 absolvierte er ein Junioren-Länderspiel.