"Klare Botschaft": VfB spielt am Samstag in Sondertrikots

Der VfB Stuttgart wird im kommenden Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg in Sondertrikots auflaufen. Dass der Brustring dann in Regenbogenfarben leuchtet, stellt keine Premiere dar.

Der VfB Stuttgart schreibt auf seiner Website von einem "von vielen Fans lange herbeigesehnten Comeback". Denn die Schwaben werden ihr Heimspiel gegen Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Sondertrikots bestreiten, deren Brustring in Regenbogenfarben erstrahlen wird. Das Motto lautet "Vielfalt 22/23" und unterstützt neben der für sich stehenden Symbolik des Trikots auch die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" im deutschen Profifußball.

Der VfB bekenne sich "einmal mehr zu gelebter Vielfalt und zu seiner gesellschaftlich-sozialen Verantwortung als mit Abstand größter Sportverein Baden-Württembergs". Der schwarze Stuttgarter Dress mit dem besonderen Brustring wird ab 15. März in den Fanshops erhältlich sein, fünf Euro des Verkaufspreises von jedem Trikot gehen direkt an "VfBfairplay". Nach der Partie gegen Wolfsburg werden die Sondertrikots der Mannschaft zusätzlich zugunsten von "VfBfairplay" versteigert. Rund 300 Personen, die an "VfBfairplay"-Projekten beteiligt sind, wohnen dem kommenden Heimspiel als Ehrengäste in der Arena bei.

Wir möchten verdeutlichen, dass der VfB, unsere Stadt und unsere gesamte Region Vielfalt aktiv leben. Alexander Wehrle

"Wir gehen voran, möchten möglichst viele Menschen auf diesem Weg mitnehmen und verdeutlichen, dass der VfB, unsere Stadt und unsere gesamte Region für Vielfalt stehen und sie aktiv leben", wird VfB-Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle zitiert: "Unser Heimspiel gegen Wolfsburg stellt unseren Beitrag zu den 'Internationalen Wochen gegen Rassismus' dar, mit denen sich der deutsche Profifußball seit vielen Jahren engagiert."

Sondertrikots als Glücksbringer?

Eine Premiere ist der Brustring in Regenbogenfarben nicht. Im Rahmen des "Erinnerungstages im Deutschen Fußball" spielte der VfB Ende Januar 2021 gegen Mainz 05 (2:0) in Sondertrikots - damals waren es weiße Trikots. "Nach dem riesigen Erfolg des weißen Vorgängermodells und unserer gesamten BUNT-UND-WILD-Kollektion ist das aktuelle Sondertrikot in elegantem Schwarz mit Stuttgarter Sehenswürdigkeiten eine Mischung aus der klaren Botschaft für einen vielfältigen VfB und unserem Trikotdesign 22/23", so Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb.

Ein Glücksbringer soll das Trikot auch in dieser Saison werden. Bis dato gewann der VfB alle Bundesliga-Heimspiele, in denen in Sondertrikots von Ausrüster JAKO gespielt wurde.