Kindheitstraum geht weiter: Köln verlängert vorzeitig mit Thielmann

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Jan Thielmann vorzeitig bis 2026 verlängert. Der 21-Jährige stand aufgrund einer Muskelverletzung in dieser Saison zwar noch nicht auf dem Feld, spielt in den Zukunftsplanungen des Klubs jedoch eine große Rolle.

Verlängerte seinen Vertrag in Köln langfristig: Jan Thielmann. IMAGO/Jan Huebner

Anfang Juni bestätigte "Effzeh"-Trainer Steffen Baumgart den monatelangen Ausfall Jan Thielmanns bis voraussichtlich kommenden Monat, nachdem sich dieser kurz vor dem Start der U-21-EM eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Obwohl der Rechtsaußen deshalb in der aktuellen Spielzeit noch nicht zum Zug kam, verkündeten die Kölner am Dienstagvormittag die vorläufige Vertragsverlängerung mit dem 21-Jährigen.

Zwischenzeitlich jüngster Bundesliga-Debütant

"Jan ist eines unserer größten Talente. Er hat sich seit seinem Profi-Debüt konstant weiterentwickelt und zählt mit seinen gerade einmal 21 Jahren bereits über 100 Profi-Einsätze", wird Kölns Geschäftsführer Christian Keller in der Vereinsmitteilung zitiert. Beim Bundesligisten sei man "fest davon überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht am Ende ist" und freue sich auf die gemeinsame Zukunft mit Thielmann, dessen "herausragende Mentalität" Keller explizit hervorhob.

Nach seinem Wechsel aus der Jugendabteilung des SV Eintracht Trier in die Kölner U 17 im Sommer 2017 hatte Thielmann als erster Spieler des Geburtenjahrgangs 2002 am 14. Dezember 2019 sein Bundesligadebüt gefeiert. Beim 2:0-Erfolg der Geißböcke im rheinischen Derby gegen Bayer 04 Leverkusen hatte der damals 17-Jährige sogar in der Startelf von Coach Markus Gisdol gestanden.

Thielmann war "schon als kleiner Junge FC-Fan"

Im deutschen Oberhaus folgten anschließend bis heute 87 weitere Auftritte, dazu lief der Offensivspieler auch im DFB-Pokal (sechs Einsätze), in der Relegation (zwei Einsätze) sowie drei- beziehungsweise zweimal in der End- und Qualifikationsrunde der UEFA Conference League auf. Wettbewerbsübergreifend erzielte der gebürtige Föhrener dabei sieben Tore für den 1. FC Köln und bereitete 13 Treffer direkt vor.

"Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf dem Platz zu stehen und den FC mit allem, was ich habe, dabei zu unterstützen, mit unserer Mannschaft und dem Trainerteam erfolgreich zu sein", erklärte Thielmann, der weiterhin seinen Kindheitstraum leben darf: "Schon als kleiner Junge war ich FC-Fan, wollte unbedingt für Köln spielen und bin deshalb sehr stolz darauf, dass ich hier Profi geworden bin. Ich freue sehr auf die nächsten Jahre beim FC und das, was wir alle zusammen erreichen können."