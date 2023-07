Thielmann fehlt bis zum Herbst - Baumgart baut verbal auf

Seit heute trainiert der 1. FC Köln. Jan Thielmann indes wird dem Effzeh noch lange fehlen.

Unmittelbar im Vorfeld der verkorksten U-21-EM in Georgien und Rumänien verletzte sich Jan Thielmann. Der Traum von der Turnier-Teilnahme platzte jäh - und die Kölner Verantwortlichen versuchen den 21-jährigen Mittelfeldspieler so gut es geht aufzubauen.

"Wenn du dich nach so einer Saison am Tag, bevor die U-21-EM losgeht, wieder verletzt und dann auch noch so, können wir uns nur vorstellen, was in dem Jungen vorgeht", fühlte FC-Trainer Steffen Baumgart mit seinem Profi, bevor er mit den gesunden Akteuren die erste Einheit der neuen Saison absolvierte.

Und die Stimmungslage dürfte sich bei Thielmann auch nicht so schnell ändern. Bis in den Herbst hinein - so lautet die Prognose - wird der Youngster wegen einer Muskelverletzung aussetzen müssen. "Das wird auf jeden Fall dauern, aber wir sind fest davon überzeugt, dass er wiederkommt", verteilt Baumgart verbale Streicheleinheiten.

Thielmann musste vergangene Saison aufgrund verschiedener Muskelverletzungen und einer Viruserkrankung lange pausieren. Er absolvierte 2022/23 insgesamt 29 Pflichtspiele für die Kölner (zwei Tore), seit seiner Ankunft in der Domstadt 2017 stehen 101 Pflichtspiele in seiner Vita (sieben Tore).

Tigges läuft, Katterbach schaut vorbei

Neben Thielmann fehlten zum Aufgalopp auch Steffen Tigges und Noah Katterbach. Zwar läuft der Stürmer wieder nach seiner Schulterverletzung, doch für das Mannschaftstraining reicht es noch nicht. Katterbach indes zog sich während der halbjährigen Leihe zum HSV Ende April einen Kreuzbandriss zu und arbeitet weiter an seiner Rückkehr. Diese ist freilich noch nicht abzusehen.

Katterbachs Reha findet weiterhin in Hamburg statt, allerdings schaute der Linksverteidiger am Montag bei der Auftaktbesprechung am Geißbockheim vorbei.

Torwart Pentke hält sich beim Effzeh fit

Ein richtig neues Gesicht gab es dort auch zu begrüßen, auch wenn er kein Kandidat für den Kader ist. Torwart Philipp Pentke (38) stößt dazu, um sich fit zu halten. "Das ist für uns aktuell eine Win-Win-Situation", sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller in einer Vereinsmitteilung. "Philipp, den ich gut aus meiner Zeit aus Regensburg kenne, möchte sich auf höchstem Niveau fit halten. Und da wir die Position der Nummer zwei im Tor noch nicht besetzt haben, ergänzt er die Trainingsgruppe von Uwe Gospodarek, sodass er mit einem vollständig besetzten Torwartteam arbeiten kann."