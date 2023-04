Kind beendet die Spekulationen um Leitl

Nur zwei Siege aus zwölf Spielen, gerade einmal neun Punkte nach der Winterpause und Rang 16 der Rückrundentabelle: Für Hannover 96 ist das Jahr 2023 bislang ziemlich verkorkst. Dennoch heißt der Trainer der Niedersachsen auch in der nächsten Saison Stefan Leitl.

Es ist noch nicht einmal eine Woche her, dass Stefan Leitl diesen einen Satz gesagt hat, der anschließend die Runde machte. Auch Hannovers Trainer weiß ja, dass er in den vergangenen Wochen nicht allzu viele Pluspunkte gesammelt hat - deshalb meinte er mit einer durchaus bemerkenswerten Offenheit: "Es ist nicht selbstverständlich, dass ich hier noch sitze."

Zwar sei er "überzeugt" von dem Weg, den er mit seiner Mannschaft zurücklege, "aber es geht letztendlich um Leistung und um Punkte" - und die sind seit der Winterpause alles andere als zufriedenstellend.

Dennoch hat Mehrheitsgesellschafter Martin Kind nun klargestellt, dass Leitl - ebenso wie Sportdirektor Marcus Mann - auch in der nächsten Saison für 96 arbeiten wird. "Das ist und bleibt unser Duo. Das steht definitiv fest", betonte der 78-Jährige gegenüber der "Neuen Presse".

Leitl hat die schwierige Zeit stabil durchgestanden, ohne die Kontrolle zu verlieren. Martin Kind

Vor der Saison war Leitl von der SpVgg Greuther Fürth nach Hannover gekommen und hatte einen Vertrag bis 2025 unterschrieben. Bis zur Winterpause mischte 96 im Aufstiegsrennen mit. Zum Jahreswechsel war Leitls Mannschaft Fünfter und hatte nur fünf Punkte Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz - dann folgte allerdings der Einbruch.

Hannover holte nur sechs Punkte aus den ersten elf Spielen nach der Winterpause und fiel aus dem ersten Drittel in die zweite Hälfte der Tabelle zurück. Leitl war angezählt, doch dann gingen die Niedersachsen mit dem jüngsten 3:1 am Samstag in Bielefeld einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt. Kind sagt deshalb: "Leitl hat die schwierige Zeit stabil durchgestanden, ohne die Kontrolle zu verlieren. Ich bin sicher, er wird daraus lernen."