Kimmich in Dortmund dabei - Müller freigetestet, aber nicht im Kader

Joshua Kimmich und Thomas Müller haben sich nach ihrer Corona-Infektion rechtzeitig vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund freigetestet - Müller fällt dennoch aus.

Gegen Pilsen mussten sie Corona-bedingt passen: Joshua Kimmich (li.) und Thomas Müller. AFP via Getty Images

Beim 5:0-Sieg gegen Viktoria Pilsen konnte der FC Bayern ihre Abwesenheit locker wegstecken. Doch vor dem Bundesliga-Gastspiel bei Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) hätte Julian Nagelsmann schon gerne wieder auf Joshua Kimmich und Thomas Müller zurückgegriffen, die sich nach einem positiven Corona-Test am vergangenen Sonntag in Isolation begeben hatten.

Tatsächlich haben sich beide pünktlich freigetestet, doch während Kimmich gegen den BVB vor der Rückkehr in den Kader steht, wird Müller erneut fehlen. "Thomas hat noch ein bisschen Probleme, er wird heute und morgen nicht trainieren", berichtete Nagelsmann am Freitag. Wegen aufgetretener Erkältungssymptome sei er "noch nicht 100 Prozent fit, dass er mitfahren kann".

Coman erstmals wieder im Kader - aber maximal Joker

Bei Kimmich dagegen seien "alle Werte top". Man werde noch das Training abwarten, aber Nagelsmann geht "schon davon aus, dass er mitfährt". Wie Müller ist Kimmich bislang an jedem Bundesliga-Spieltag zum Einsatz gekommen.

Auch Kingsley Coman wird nach seinem auskurierten Muskelfaserriss mit nach Dortmund reisen und erstmals seit dem 2:0-Sieg bei Inter Mailand wieder im Aufgebot stehen. "Er ist fit und hat die Belastungstests alle gut verkraftet", so Nagelsmann, sei aber "natürlich noch kein Kandidat von Anfang an".