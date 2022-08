Kiels Matchwinner Skrzybski: "Einfach mal einen raushauen"

Der Sieg gegen Sandhausen war nichts für Feinschmecker, doch Kiel ist nach dem 2:7-Debakel in Paderborn zurück in der Erfolgsspur.

Dank eines 20-Meter-Sonntagsschusses von Steven Skrzybski (72.) setzte sich die KSV mit 1:0 gegen den SV Sandhausen durch und versöhnte so die Fans nach dem bitteren 2:7 in Paderborn.

"Das war kein Fußball-Leckerbissen"

Als eine Mischung aus Intuition und Vertrauen in die eigene Stärke beschrieb der Matchwinner seinen siegbringenden Präzisionsstrahl - immerhin schon Skrzybskis Saisontreffer Nummer vier. "Das war kein Fußball-Leckerbissen. Wichtig war, dass wir die Punkte zu Hause behalten haben. Wir wollten kompakt stehen, das ist uns zumeist gelungen", so der 29-Jährige im Anschluss an das zähe Treiben an der Förde.

"Ich habe mir vorgenommen, den Ball gut vorzulegen und einfach mal einen rauszuhauen", meinte Skrzybski. "Ich bin froh, dass es geklappt hat und wir dadurch gewonnen haben. Es war ein zähes Spiel, ein Arbeitssieg."

"Das war die richtige Reaktion auf das Resultat der Vorwoche", ergänzte Kapitän Hauke Wahl, der nach langer Pause wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers erstmals seit dem 16. Januar wieder in der Startelf stand.

Reese: "Man hat den Spirit gemerkt"

"Wir haben uns nach der Pause gesteigert und das Tor erzwungen", freute sich Außenbahnspieler Fabian Reese. "Wir haben aufopferungsvoll verteidigt. Man hat den Spirit gemerkt, weil wir etwas gutzumachen hatten. Natürlich war es schön, zu null zu spielen. Solche Siege gehören zum Fußball."