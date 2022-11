Kiels Abschluss der englischen Woche: "Die WM ist in der Kabine kein Thema"

Die anstehende WM spielt bei Holstein Kiel momentan (noch) keine Rolle. Die Störche fokussieren sich völlig auf das letzte Spiel in diesem Jahr gegen Hannover 96.

Mit der Ausbeute aus den bisherigen zwei Spielen in der englischen Woche - dem 4:1 beim KSC folgte die Nullnummer bei St. Pauli - ist Marcel Rapp zufrieden, auch wenn seiner Meinung nach mehr drin gewesen wäre am Millerntor: "Die Chancen waren da, aber es gibt keinen Grund zu hadern", konstatierte Kiels Coach auf der Pressekonferenz zum Spieltag am Donnerstag.

St. Pauli ist demnach abgehakt, der Blick mit voller Konzentration nach vorne gerichtet auf die letzte Partie dieses Jahres gegen den Nordrivalen aus Hannover. Wie fokussiert seine Schützlinge auf einen gelungenen Jahresabschluss sind, zeigt sich auch an der Tatsache, dass die bevorstehende Weltmeisterschaft in Katar zumindest aktuell kein Gesprächsstoff ist: "Die WM in der Kabine kein Thema, unser Fokus liegt auf der englischen Woche."

Wir werden alles dransetzen, um oben dran zu bleiben. Marcel Rapp

Gegen die Niedersachsen, gegen die die Störche in der vergangenen Saison punkt- und torlos geblieben sind (0:3 in Kiel, 0:2 in Hannover) kann Rapp auf einen unveränderten Kader zurückgreifen, er sieht sein Team gefestigt und weiß um eine aktuell "gute Balance". Der 43-Jährige freut sich am Freitagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf die "besonders gute Atmosphäre" unter Flutlicht und verspricht: "Wir werden alles dransetzen, um oben dran zu bleiben."

Drei Punkte sollen es also sein gegen die 96er, eine Mannschaft mit einer "guten Struktur und einem guten Trainer". Gelingt dies, würde man mit dann 27 Zählern nach Punkten gleichziehen mit dem aktuellen Tabellenvierten und zum erweiterten Verfolgerfeld zählen.