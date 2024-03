Kempf zurück im Mannschaftstraining

Innenverteidiger Marc Oliver Kempf ist nach viereinhalb Wochen Verletzungspause am Mittwoch ins Mannschaftstraining von Hertha BSC zurückgekehrt. Ob er und der angeschlagene Stammkeeper Tjark Ernst am Sonntag gegen Schalke 04 mitwirken, ist aber noch offen.

Ernst laboriert seit dem vergangenen Wochenende an einer Beckenkammprellung, die seinen Einsatz am Sonntag beim Tabellenführer FC St. Pauli (0:2) verhindert hatte. Am Mittwoch arbeitete der Torhüter ebenso individuell wie Innenverteidiger Linus Gechter (muskuläre Probleme). Gechter hatte in den vergangenen beiden Spielen in der Berliner Startelf gestanden und jeweils durchgespielt.

Ins Teamtraining zurückkehren konnte derweil Abwehrspieler Kempf, der sich am 11. Februar in Fürth (2:1) unmittelbar nach seinem zweiten Treffer einen Bänderanriss im Sprunggelenk zugezogen hatte. Ob Ernst, den gegen St. Pauli Marius Gersbeck vertreten hatte, und Kempf am Sonntag gegen Schalke dabei sind, wird sich erst in den kommenden Tagen entscheiden.

Verzichten muss Hertha-Coach Pal Dardai in jedem Fall auf Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny, der gegen seinen Ex-Klub Schalke eine Gelb-Sperre absitzt. Als Ersatz für den Engländer kommen Deyovaisio Zeefuik, der am vergangenen Freitag Spielpraxis bei Herthas U23 in der Regionalliga Nordost (0:1 gegen Greifswald) gesammelt hatte, Routinier Peter Pekarik und der etatmäßige Linksverteidiger Michal Karbownik in Frage.

Sollte Dardai Karbownik auf die rechte Seite der Viererkette ziehen, könnte links Jeremy Dudziak in die Startelf rutschen. Die "gelbe Gefahr" ist mit Kennys Zwangspause indes nicht gebannt: Aktuell stehen Aymen Barkok, Pascal Klemens, Marten Winkler, Marton Dardai und Andreas Bouchalakis bei vier Verwarnungen.