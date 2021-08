Keine weiteren positiven Befunde in Mainz - Teamtraining am Freitag

Der 1. FSV Mainz 05 kann vor dem Liga-Auftakt am Sonntag bei RB Leipzig doch noch regulär trainieren.

Wie der Verein via Twitter mitteilte, fiel keiner der am Donnerstag vorgenommenen Corona-Tests bei Spielern, Trainern und Staff positiv aus. Das Team werde demnach ab Freitag wieder ein reguläres Mannschaftstraining abhalten können, nachdem die Spieler am Donnerstag nur individuell gearbeitet hatten. Die Einheit am Freitag soll nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Nachdem die Rheinhessen bereits im Vorlauf der Pokal-Partie gegen Elversberg den positiven Test von Karim Onisiwo öffentlich gemacht hatten, folgten am Mittwoch drei weitere Befunde. Alle befinden sich in häuslicher Isolation. Das Gesundheitsamt hatte am Mittwoch eine Quarantäne für acht weitere Spieler angeordnet, das Training wurde abgesagt.

Eine Absage des Mainzer Liga-Auftakts bei RB Leipzig am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) steht nicht zur Debatte.