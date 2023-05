Keine Verlängerung: Carls verlässt Paderborn

Jonas Carls (26) wird in der kommenden Saison nicht mehr für den SC Paderborn auflaufen. Der Außenverteidiger verlässt die Ostwestfalen im Sommer.

Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird Carls "seinen Karriereweg andernorts fortsetzen". Über einen neuen Verein gab der SCP keine Auskunft. Carls' Vertrag läuft am Saisonende aus, ein neuer Verein müsste also keine Ablöse zahlen.

Carls war 2021 vom FC Schalke 04 zum Zweitligisten gewechselt, war aber nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinausgekommen. In seiner ersten Saison kam er noch auf 16 Einsätze in der Liga (ein Tor), in der aktuellen Spielzeit nur noch auf neun. Insgesamt spielte Carls in zwei Jahren in nur sechs Pflichtspielen von Beginn an.

Der Außenverteidiger kommt aus der Jugendabteilung von Bayer 04 Leverkusen und lief anschließend zunächst für die Zweitvertretungen des 1. FC Nürnberg und FC Schalke 04 auf. Für die Königsblauen absolvierte er beim 2:5 gegen Hoffenheim im April 2019 ein Bundesligaspiel. Von Gelsenkirchen war Carls zu Viktoria Köln und zum portugiesischen Erstligisten Vitoria Guimaraes ausgeliehen. Nun wird die nächste Profi-Station folgen.