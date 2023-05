"Keine Sekunde Schlaf": Wie Darmstadt den Bundesliga-Aufstieg feiern will

Darmstadt 98 ist zurück in der Bundesliga. Die Feierlichkeiten waren bereits im Stadion grenzenlos - und werden wohl länger andauern.

Nach dem Schlusspfiff gab es am Böllenfalltor kein Halten mehr. Fans stürmten auf den Rasen, begruben die Spieler teilweise unter sich. Die Emotionen mussten einfach raus, nachdem Darmstadt 98 mit dem 1:0 gegen Magdeburg die Rückkehr in die Bundesliga realisierte. "Die Fans haben es verdient", freute sich Phillip Tietz nicht nur für sich und seine Mannschaft.

Darmstadt steht somit nicht nur Bundesliga-Fußball, sondern erstmal eine lange Nacht bevor. "Mir wäre es am liebsten, wenn alle mit in die Kabine kommen und wir die Hütte abreißen. Dann steht das Stadion morgen nicht mehr, aber das ist mir scheißegal", scherzte Tietz bei "Sky".

"Die können alles machen"

Tobias Kempe prognostizierte derweil "keine Sekunde Schlaf". "Wir feiern mit den ganzen verrückten Leuten hier in Darmstadt." Wo und wie wusste nach dem Schlusspfiff bei den Lilien noch keiner so genau, Grenzen seien der Mannschaft laut Trainer Torsten Lieberknecht aber nicht gesetzt. "Die können alles machen, ich stehe auch in der Pflicht."

Wir müssen ihn eher bremsen, aber heute lassen wir ihn laufen. Fabian Holland über Torsten Lieberknecht

Auf den eigenen Coach freuen sich die Spieler in dieser Nacht wohl besonders. Kapitän Fabian Holland bezeichnete Lieberknecht als "Feierbiest". "Wir müssen ihn eher bremsen, aber heute lassen wir ihn laufen."

Einmal in dieser Saison müssen Spieler und Trainer aber noch ran, am letzten Spieltag wartet das Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth. Zu diesem Zeitpunkt könnte der SVD bereits als Zweitliga-Meister feststehen, sofern der 1. FC Heidenheim an diesem Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht gegen Schlusslicht Sandhausen gewinnt. Holt der FCH einen Dreier, reicht Darmstadt in Fürth ein Remis zur Meisterschaft.