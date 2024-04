"Kein Sodom und Gomorra" - Lieberknecht sieht weiter Leben im Team

Bereits an diesem Wochenende könnte der vierte Bundesliga-Abstieg in der Vereinsgeschichte des SV Darmstadt 98 endgültig besiegelt sein. Torsten Lieberknecht will sich erhobenen Hauptes aus der Liga verabschieden und nimmt sein Team in die Pflicht.

Will sich erhobenen Hauptes aus der Liga verabschieden: Torsten Lieberknecht. Getty Images