"Kein Rot?" Lukebakio wundert sich - und zeigt seine Wunde

Er feierte ein schmerzhaftes Startelfdebüt beim VfL Wolfsburg: Dodi Lukebakio deutete beim 1:1 gegen Eintracht Frankfurt seine Qualitäten direkt an und wunderte sich anschließend, warum Frankfurts Danny da Costa nicht des Feldes verwiesen wurde.

Das Beweisfoto aus der Kabine des VfL Wolfsburg war eindeutig. Dodi Lukebakio postete bei Instagram nach dem 1:1 gegen die Frankfurter Eintracht ein Bild seines lädierten rechten Oberschenkels. Zwei Fleischwunden, Striemen auf der Haut. "Kein Rot?" fragt der Offensivspieler, der schon in der achten Spielminute böse erwischt worden war von Gegenspieler Danny da Costa.

Der Frankfurter war einen Schritt zu spät in den Zweikampf mit Wolfsburgs Flügelspieler gekommen, traf ihn mit den Stollen am Oberschenkel und sah kurze Zeit später Gelb - eine noch vertretbare Entscheidung von Schiedsrichter Felix Zwayer. Das sah Lukebakio freilich anders. Immerhin: Der Belgier hielt mit einer Bandage 90 Minuten durch und deutete an, dass er für den VfL die erhoffte Verstärkung sein kann.

Van Bommel lobt Lukebakio

Der 23-Jährige belebte mit Tempo und Dribblings das Wolfsburger Offensivspiel und sorgte für Gefahr. Erst mit einer Flanke auf den späteren Ausgleichsschützen Wout Weghorst, der den Ball zunächst über das Frankfurter Gehäuse setzte (54.), anschließend mit seinem einzigen Torschuss, den Eintracht-Keeper Kevin Trapp entschärfte (56.). Lukebakio weckte seine Mannschaft nach der Pause auf, am Ende war sie dem Sieg deutlich näher.

Und der Leihspieler von Hertha konnte mit seinem Startelfdebüt zufrieden sein, wenngleich ihm längst noch nicht alles gelang. Lob von Trainer Mark van Bommel gab es dennoch. "Da steht ein anderer Spielertyp auf dem Platz, Dodi bringt Qualitäten mit." Beim Blick auf den Oberschenkel weiß man: auch Nehmerqualitäten.

Thomas Hiete

Schmerzhafter Einsatz gegen Eintracht Frankfurt: Dodi Lukebakio zeigt bei Instagram seinen lädierten Oberschenkel. instagram.com/d.lukebakio