"Kein Notnagel", aber plötzlich Bankdrücker: Wechselt Ginter schon im Winter?

Matthias Ginter wird Gladbach spätestens im Sommer verlassen, Winter-Neuzugang Marvin Friedrich nahm gegen Leverkusen prompt dessen Platz ein. Verlässt Ginter die Fohlen nun frühzeitig?

Ein deutlicheres Zeichen hätte Trainer Adi Hütter nicht setzen können. Nach dem 2:1 beim FC Bayern nahm er nur zwei Wechsel vor. Der erkrankte Christoph Kramer wurde durch Laszlo Benes ersetzt - und Abwehrchef Matthias Ginter musste seinen Platz für Neuzugang Marvin Friedrich räumen.

Nach 15 Bundesliga-Startelfeinsätzen in Folge und einer ansprechenden Leistung gegen den Rekordmeister (kicker-Note 3) eine durchaus überraschende Maßnahme. Soll Ginter womöglich zu einem Wechsel im Winter gedrängt werden, damit Gladbach noch eine Ablöse generieren kann?

Hütter erklärte die Personalie aus einem rein sportlichen Blickwinkel. Die Entscheidung habe er am Freitag vor dem Abschlusstraining getroffen. "Tony Jantschke hat sehr gut gespielt, er ist ein Kommunikator", sagte der Österreicher bei "Sky", zudem lobte er das Zusammenspiel des Routiniers mit Luca Netz.

Schon bei der Pressekonferenz am Donnerstag hatte er sich kurz angebunden beim Thema Ginter gezeigt ("Fakt ist, dass wir in die Zukunft schon investiert haben. Am Ende zählt das Leistungsprinzip."). Ob Hütter denn glaube, dass Ginter nun einen Wechsel anstrebe. "Das Transferfenster ist bis zum 31. Januar offen", sagte der Coach, Ginter sei "Profi genug". Aber: "Er weiß, dass wir ihn noch brauchen können."

Auch Sportdirektor Max Eberl nannte sportliche Gründe. Die Wachablösung Friedrich für Ginter will Gladbach vorziehen, nachdem Ginters Vertrag im Sommer ausläuft. "Wir haben gemeinsam eine Entscheidung gefällt", sagte er zu den Verhandlungen mit Ginter. Mit dem Nationalspieler, der im November mit zur WM will, sei man sehr offen umgegangen. "Wir haben mit Matze darüber gesprochen, nachdem wir den Transfer (mit Friedrich, d.Red.) getätigt haben."

Nun liegt das Heft des Handelns beim 27-Jährigen. "Wir schicken keine Spieler weg, er ist für uns kein Notnagel", betonte Eberl und wiederholte dann sinngemäß, was er schon am Donnerstag gesagt hatte. "Bis heute gab es kein Angebot für Ginter. Ich habe nichts am Tisch, worüber ich reden kann."

