Kehl: "Erling wollte der Mannschaft unbedingt helfen"

Sebastian Kehl über Borussia Dortmunds Spiel in Wolfsburg, das Comeback und den Rehaprozess von Erling Haaland, den Aufschwung von Donyell Malen - und die Prognosen für Raphael Guerreiro und Jude Bellingham vor dem Topspiel.

Am Mittwoch das bittere Aus in der Champions League, drei Tage später eine der bisher besten Saisonleistungen beim 3:1-Sieg in Wolfsburg: Der künftige Sportdirektor Sebastian Kehl sprach am Sonntag im Gespräch mit dem kicker über …

… den Sieg in Wolfsburg nach dem bitteren Champions-League-Aus am Mittwoch: "Natürlich haben wir uns diese Reaktion erhofft und ein Stück weit auch erwartet. Die drei Punkte helfen uns in der Liga, das Tabellenbild sieht gut aus, und uns erwartet eine spannende Woche. Das Spiel gegen Bayern wird jetzt eine ganz besondere Partie. Aber der Mittwoch wird uns noch nachhängen, das Aus in der Champions League tut uns sehr weh."

… die Leistung des BVB: "Ich finde, dass wir in Wolfsburg in vielen Phasen eine richtig gute Partie abgeliefert und hochverdient gewonnen haben. Die Mannschaft hat sehr viel investiert und gezeigt, dass sie sich verbessern will und ambitioniert ist."

Wenn Erling dabei ist, macht das etwas mit uns, aber auch mit dem Gegner. Sebastian Kehl

… das Comeback von Erling Haaland: "Mit Erling auf der Bank war uns klar, dass wir das Spiel durch einen Kurzeinsatz nochmal verändern können würden. Wenn er dabei ist, macht das etwas mit uns, aber auch mit dem Gegner. Er hat eine Willensleistung gezeigt und in der Reha hart gearbeitet, um wieder da zu sein. Mit dieser Leistung hat er sich selbst ein sehr gutes Gefühl und Selbstbewusstsein beschert. Er macht uns in vielen Bereichen des Spiels besser. Um die Bayern auf höchstem Niveau zu fordern, benötigen wir ihn."

… die überraschend schnelle Rückkehr von Haaland: "Alle Schritte im Rehaprozess waren problemlos, er konnte die Belastung immer weiter steigern, und es gab keine Rückschläge. In den vergangenen Tagen haben wir alle gespürt, dass er nach dem Spiel gegen Lissabon der Mannschaft unbedingt helfen wollte. Das muss man dann sorgsam abwägen, um kein zu großes Risiko einzugehen. Die Einheiten vor dem Wolfsburg-Spiel waren aber so gut, dass Spieler, Trainer, Ärzte und Physios gemeinsam die Entscheidung getroffen haben, dass es funktionieren wird. Nach der nächsten Woche im Training wird er körperlich noch weiter sein."

… die gute Form vom Donyell Malen, der zuletzt in drei Spielen am Stück traf: "Donny hat Schritt für Schritt an sich gearbeitet und sich verbessert. Was ein Torjäger benötigt, sind diese Momente, die Spiele entscheiden und eine Mannschaft auf die Siegerstraße bringen. Es war ohne Erling wichtig, dass der eine oder andere so eine Rolle übernimmt, Marco, Donny und andere haben das in der Liga getan. Für Donny war es nach den nicht ganz leichten Wochen wichtig, Stück für Stück Erfolgserlebnisse zu sammeln."

… die Rückkehr vieler Spieler: "Der Trainer hat jetzt wieder mehrere Optionen, auch die kommende Woche über. Das gibt uns ein gutes Gefühl."

… die beiden Ausfälle des Wochenendes und ihre Aussichten: "Raphael Guerreiro hat sich beim Abschlusstraining noch nicht hundertprozentig fit gefühlt, es war eine erwachsene Entscheidung, ihn nicht mitzunehmen. Ich gehe davon aus, dass er in der kommenden Woche wieder voll trainieren kann. Im Fall von Jude Bellingham hoffen wir das auch."