Karriereende im Krankenstand? Knieverletzung stoppt Rode

Sein letztes Karrierejahr hatte sich Sebastian Rode bei Eintracht Frankfurt sicherlich anders vorgestellt. Jetzt droht ihm sogar wegen seiner Knieprobleme das vorzeitige Saisonaus und ein ganz bitterer Abschied.

Am Donnerstag wandte sich Rode in einem Statement an die Fans von Eintracht Frankfurt und gab ein Update zu seiner Gesundheit, was wenig Hoffnung auf ein baldiges Comeback gibt - womöglich war die Partie gegen Union Saint Gilloise (1:2) mit dem Aus in der Europa Conference League sein letztes Spiel. Absolut frustrierend sei das Spiel gewesen, bilanziert Rode, der im Sommer angekündigt hatte, dass er seine Karriere 2024 beenden werde.

Doch schwerwiegender für ihn persönlich war, dass sich nach dem Spiel gegen die Belgier erneut sein Knie meldete. "Nachdem ich schon die letzten drei Monate mit mal mehr und mal weniger Schmerzen in meinem Knie zu kämpfen hatte, habe ich letzten Freitag eine Untersuchung machen lassen, um einen Status quo für mein Knie zu bekommen", erklärt Rode. "Das Ergebnis war sehr deprimierend und hat eine gewisse Zeit benötigt, um alle Eventualitäten und Behandlungsmöglichkeiten abzuklären. Dabei habe ich mich für eine Arthroskopie entschieden, die die Beschwerden einerseits beseitigen soll und andererseits für definitive Klarheit sorgt, in welchem Zustand mein Knie ist."

"Das wird mein letztes großes Ziel"

Selbst bei einem guten Verlauf der Reha sei es jetzt sehr schwer für ihn, der Mannschaft sportlich nochmal zu helfen in dieser Saison, bevor seine Karriere am letzten Spieltag enden werde. "Nichtsdestotrotz werde ich nochmal alles geben, um mich am letzten Spieltag auf dem Platz von euch zu verabschieden", zeigt sich der 33-Jährige noch kämpferisch, seine Karriere eben nicht aus dem Krankenstand heraus zu beenden. "Zusammen mit dem Erreichen eines internationalen Wettbewerbs für nächste Saison wird das mein letztes großes Ziel als aktiver Adler", so Rode weiter.

Rode kommt in dieser Saison bisher auf lediglich zehn Pflichtspieleinsätze, bei keiner Partie stand der Routinier über die gesamten 90 Minuten auf dem Platz. Im besten Fall wird er wohl am 34. Spieltag gegen RB Leipzig noch ein paar Minuten bekommen, wahrscheinlich ist dieses Szenario derzeit aber eher nicht.