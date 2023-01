Karriere am Scheideweg: Brekalo läuft bei den VfL-Junioren

Der VfL Wolfsburg trainiert wieder - aber weiterhin ohne Josip Brekalo. Der wechselwillige und zuletzt krankheitsbedingt fehlende Kroate hält sich aktuell bei den VfL-Junioren an der Nachwuchsakademie fit. Wie es weitergeht, ist noch offen.

Als die Mannschaft am Dienstag erstmals nach dem Trainingslager in Portugal wieder in Wolfsburg auf dem Rasen stand, fehlten drei Spieler. Josuha Guilavogui, den leichte Oberschenkelprobleme plagen, übte ebenso individuell wie auch Lukas Nmecha (nach Teilriss der Patellasehne), für den das Freiburg-Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) offenbar noch zu früh kommt. Und auch Josip Brekalo war nicht dabei. Sondern absolviert dieser Tage seine Trainingseinheiten an der VfL-Akademie mit Ex-Profi-Fitnesstrainer Oliver Mutschler. Wann und wie Brekalo noch einmal ins Profitraining integriert wird, ist fraglich.

Erheblicher körperlicher Nachholbedarf

Denn: Der Kroate will einerseits unverändert weg, hinzu kommt nun ein erheblicher körperlicher Nachholbedarf, nachdem er nun schon wochenlang kein Mannschaftstraining mehr absolviert hat. Über die Feiertage lag der 24-Jährige in der kroatischen Heimat flach, das hat ihm ordentlich zugesetzt. Am Dienstag soll Brekalo noch einmal untersucht werden, um zu sehen, welchen Fitnessstand er nun hat. Trainer Niko Kovac äußerte sich zuletzt aber schon skeptisch: "Sollte er hierbleiben, ist er nicht auf demselben Fitnessstand wie die anderen. Das müsste alles aufgearbeitet werden, das wird Zeit in Anspruch nehmen."

Sollte er hierbleiben … Längst ist es auch den VfL-Verantwortlichen ein Rätsel, warum Brekalo unbedingt weg möchte, sich bislang aber nicht ein Interessent in Wolfsburg gemeldet hat. Im Gegenteil: Nach und nach springen die potenziellen Käufer ab. Der AC Monza soll Brekalo in einem persönlichen Gespräch durch Trainer Raffaele Palladino abgesagt haben, auch Heimatklub Dinamo Zagreb, so heißt es, habe mittlerweile den Daumen gesenkt. Der Spieler selbst hatte nach kicker-Informationen bereits den spanischen Klubs FC Getafe und Real Sociedad San Sebastian einen Korb gegeben - die Verdienstmöglichkeiten entsprachen nicht den Vorstellungen. Als Strohhalm wird immer noch der AC Florenz gehandelt, doch auch von dort gab es bislang keinerlei Regung.

Es drohen harte Monate auf der Tribüne

Und so dreht Brekalo aktuell einsam seine Runden an der VfL-Akademie, die Karriere des hochveranlagten Flügelspielers, der mit 24 Jahren nun eigentlich den besten Vertrag seiner Karriere hätte unterschreiben wollen, steht am Scheideweg. Sollte sich kein Abnehmer finden, drohen dem 33-maligen kroatischen Nationalspieler harte Monate auf der Wolfsburger Tribüne. Sportlich hat Trainer Kovac aktuell keinerlei Verwendung mehr für den Offensivmann, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.