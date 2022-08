Kapitän Neuer: Kein Training, aber Nagelsmann geht von Einsatz aus

Zum Auftakt in die 60. Bundesliga-Saison kann der FC Bayern wohl mit seinem Stammtorwart Manuel Neuer planen, auch wenn er zuletzt wegen einer Magen-Darm-Verstimmung nicht trainierte.

Bayern ohne seinen Kapitän: Manuel Neuer fehlt in Frankfurt. IMAGO/ULMER Pressebildagentur

Dass der 36-jährige Schlussmann bei der SGE im Tor stehen kann, ließ Münchens Trainer Julian Nagelsmann auf der Spieltags-Konferenz am Donnerstagmittag vor dem Auftaktmatch bei den Hessen (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) durchblicken. "Die Prognose ist ganz gut. Ihm geht's besser. Wenn die Entwicklung so weitergeht, kann er morgen spielen", so Nagelsmann.

Wir müssen ihn noch bisschen isolieren von der Mannschaft bis morgen früh. Julian Nagelsmann

Eine Einschränkung machte der FCB-Coach allerdings.: "Er wird heute nicht trainieren, aber mit uns dann fliegen", so Nagelsmann, nachdem er sich kurz vor der PK mit der medizinischen Abteilung ausgetauscht hatte. Demnach sei Neuer nicht mehr ansteckend, aber die Münchner wollen Vorsicht walten lassen, denn "es gibt immer ein Restrisiko", so der Coach. "Wir müssen ihn noch ein bisschen isolieren von der Mannschaft bis morgen früh, aber dann kann er bei den Besprechungen in Frankfurt auch wegen der Standards dabei sein."

Letzter Neuer-Ausfall im Februar/März

Letztmals fiel der Bayern-Kapitän im Februar und März aus. Damals war er am Knie operiert worden, stand aber schon nach vier Bundesliga-Spielen wieder zwischen den Pfosten.

Insgesamt stand Ersatzkeeper Sven Ulreich sechsmal in der Liga vergangene Runde im Tor (kicker-Durchschnittsnote 3,67). Bitter verlief für ihn damals der Rückrunden-Auftakt Anfang Januar beim 1:2 in Gladbach.