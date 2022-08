Kapitän Latza weiter um Anschluss bemüht

Bei Schalkes Kapitän Danny Latza hat es erst für zwei Kurzeinsätze gereicht. "Jetzt ist er wieder im Kommen", sagt Trainer Frank Kramer. Zugang Jordan Larsson ist auch am Samstag in Wolfsburg noch kein Startelf-Kandidat.

Sein Verletzungspech aus der Aufstiegssaison blieb Danny Latza auch in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Spielzeit treu. Bei Schalkes Generalprobe gegen Twente Enschede (1:3) war der Mittelfeldspieler zur Pause angeschlagen ausgewechselt worden, das erste Pflichtspiel im Pokal gegen den Bremer SV verpasste Latza dann in Folge dessen wegen einer Oberschenkelblessur.

Kramer bezeichnet den Zeitpunkt von Latzas Ausfall als "unglücklich", betont aber, dass der 32-Jährige "jetzt wieder im Kommen" sei. Für zwei Kurzeinsätze hat es bereits gereicht: Zum Saisonstart wurde Latza beim 1:3 gegen Köln nach 77 Minuten für Tom Krauß eingewechselt, beim 2:2 gegen Gladbach nach 85 Minuten für Alex Kral. Für Kramer ist Latza eine Führungsfigur, die auch am Ende einer Partie noch "Einfluss auf das Spiel und die Mannschaft nehmen kann".

Latza ist weiter um Anschluss bemüht. Aber auch dann, wenn er sein volles Einsatzvermögen wiedererlang hat, könnte es der gebürtige Gelsenkirchener schwer haben. Dass Kramer ihn im Sommer nicht als Kapitän abgesetzt hat, ist keineswegs gleichbedeutend mit einer Stammplatzgarantie. Die Konkurrenz im zentralen Mittelfeld ist nicht zuletzt durch Kral und Krauß groß.

Larsson muss "das eine oder andere aufarbeiten"

Auch Jordan Larsson ist in dieser Saison bislang nur eingewechselt worden - und das könnte vorerst auch so bleiben. Schalkes neuer Angreifer müsse "noch das eine oder andere aufarbeiten", sagt Kramer.

Eine Überraschung ist das nicht, alle Beteiligten sind vom ersten Tag der Verpflichtung offen damit umgegangen, dass Larsson in der Sommerpause zwar mit einem persönlichen Trainer gearbeitet habe, er aber noch nicht in der Verfassung für die hohe Intensität in der Bundesliga sei. Die erneute Jokerrolle ist dem 25-Jährigen am Samstag beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aber allemal zuzutrauen.