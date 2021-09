Kapitän Boyata wieder an Bord

Ohne ihn ging Hertha BSC in Leipzig mit 0:6 unter. Mit Dedryck Boyata (30) wollen die Berliner gegen den SC Freiburg am Samstag zu Null spielen.

Vor zwölf Tagen - beim 2:1-Sieg gegen Aufsteiger Fürth - hatte sich der muskulär chronisch anfällige Boyata bereits während der ersten Halbzeit dienstunfähig gemeldet. Ein falscher Schritt, danach streikte der Oberschenkel. Jetzt ist der Belgier, der seit der Vorsaison Hertha-Kapitän ist, zurück im Mannschaftstraining. Die Übungseinheit am Mittwochvormittag machte der EM-Teilnehmer komplett mit. Damit stehen die Chancen gut, dass der in Leipzig fehlende und schmerzlich vermisste Boyata am Samstag im wichtigen Heimspiel gegen Freiburg zur Verfügung steht. Am Tag nach dem Debakel gegen RB hatte Hertha-Coach Pal Dardai gesagt: "Ich hoffe so ein bisschen für den Spieltag, dass Dedryck noch fit wird. Bei ihm ist es immer ein bisschen speziell. Wenn er das Abschlusstraining machen kann, dann kann er spielen. Das wäre gut für das Zentrum." Jetzt liegt Herthas Abwehrchef sogar vor dem ursprünglich ausgegebenen Zeitplan.

Hoffen auf Genesung von Zeefuik

Rechtsverteidiger Deyovaisio Zeefuik hingegen fehlte auch am Mittwoch im Training. Den Niederländer plagen seit Wochen Leistenbeschwerden, nach dem Leipzig-Spiel ging er zur MRT-Untersuchung. Immerhin: Eine strukturelle Schädigung liegt nicht vor. Hertha hofft weiter darauf, dass Zeefuik für Samstag grünes Licht gibt. Fällt er aus, wird Peter Pekarik (34) den Platz auf der rechten Defensivseite einnehmen. Routine könnte für das weichenstellende Spiel gegen Freiburg ohnehin im Trend liegen. Neben Boyata und Pekarik könnte auch Kevin-Prince Boateng (34), der in Leipzig 90 Minuten auf der Bank blieb, in die Startelf rücken, um die Kommunikation in dieser viel zu oft zu ruhigen Mannschaft anzukurbeln. Und Offensiv-Allrounder Stevan Jovetic (31), der nach seiner Wadenverletzung und vier Wochen Pause am Dienstag ins Teamtraining eingestiegen war, ist ebenfalls ein Kandidat für die Startelf. Erfahrung - das ist womöglich die Trumpfkarte, die Dardai gegen Freiburg ausspielen will.