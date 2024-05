Kann Hertha Tabakovic halten?

Treffsichere Stürmer sind gefragt, somit hat natürlich Herthas Haris Tabakovic (Vertrag bis 2026) Begehrlichkeiten geweckt. Nach kicker-Informationen ist angedacht, den aktuellen Vertrag des Torjägers vom Gehalt her anzupassen. Allerdings ist Hertha finanziell alles andere als auf Rosen gebettet, und Tabakovic brächte Geld in die Kasse. Primär will Hertha Transfereinnahmen allerdings über den Verkauf verliehener Akteure wie Suat Serdar (Hellas Verona), Wilfried Kanga (Standard Lüttich) und Myziane Maolida (Hibernian Edinburgh) erzielen.