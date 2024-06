Quartett um Boeder soll in Saarbrücken bleiben

Der 1. FC Saarbrücken treibt seine Planungen für die kommende Saison voran und will mit vier Spielern verlängern: Lukas Boeder (27) liegt bereits ein Vertragsangebot vor, mit Fabio Di Michele Sanchez (21) laufen die Gespräche. Auch mit Kasim Rabihic (31) und Richard Neudecker (27) will der FCS in die kommende Saison gehen. Dagegen steht ein vorzeitiger Abschied von Julian Günther-Schmidt (29) im Raum. Vom Erfolg dieser Verhandlungen hängen die Aktivitäten auf dem Transfermarkt ab. Kommen soll in jedem Fall ein Innenverteidiger, ein linker Schienenspieler sowie ein Mann fürs zentrale Mittelfeld.