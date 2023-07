"Kane wäre für die Bundesliga ein klares Statement"

Fredi Bobic sieht in der Bundesliga inzwischen eine "Ausbildungsliga für die Premier League" - mit Ausnahme des FC Bayern, dem er zu einem Transfer von Harry Kane rät.

Christopher Nkunku, Mark Flekken oder Dominik Szoboszlai haben die Bundesliga schon Richtung Premier League verlassen, weitere könnten bis zum Ende des Sommer-Transferfensters am 1. September noch folgen. "Die Größenordnung der Mittel, die wir über Transfers einspielen müssen, können wir nur auf dem englischen Transfermarkt erzielen", sagt etwa Fabian Wohlgemuth, Sportdirektor des VfB Stuttgart. "Dieser Markt wird in den kommenden Wochen an Dynamik zulegen."

Wenigstens finanziell wollen die Bundesligisten von der Übermacht der Premier League profitieren. Fredi Bobic geht in seiner kicker-Kolumne (Montagausgabe) sogar so weit zu sagen: "Die Bundesliga ist mit Ausnahme des Standorts München aktuell eine Ausbildungsliga für die Premier League."

Der FC Bayern würde seine Ausnahmestellung allen voran mit einer Verpflichtung von Harry Kane untermauern, dem besten Torjäger in der Geschichte der Tottenham Hotspur und der englischen Nationalmannschaft. "Kane zu holen, das wäre für die Bundesliga ein klares Statement", findet Bobic. "Er wäre der legitime Nachfolger von Robert Lewandowski - und verkörpert als Neuner absolute Weltklasse."

Kanes Alter spricht für Bobic "null Komma null gegen einen Transfer"

Und Kanes Alter? "Dass er demnächst 30 wird, spricht aus meiner Sicht null Komma null gegen einen Transfer", sagt der langjährige Bundesliga-Stürmer und -Manager. "Kane hat zuletzt beständig geliefert und noch einige herausragende Jahre im Tank." In der vergangenen Saison hatte Kane mit 30 Toren in der Premier-League-Torschützenliste nur Erling Haaland (ManCity, 38) den Vortritt lassen müssen und untermauerte mit Startelfeinsätzen an allen 38 Spieltagen zudem seine enorme Fitness.

Während die Verfolger Borussia Dortmund und RB Leipzig sportlich schmerzhafte Abgänge verzeichnen müssen, mache Bayern "Ernst", so Bobic. Dass in Min-Jae Kim (Neapel) auch noch "ein absoluter Top-Innenverteidiger" vor dem Sprung zum Rekordmeister steht, lässt ihn prognostizieren: "Die Bayern werden sich eine so wacklige Saison wie die vergangene so schnell nicht mehr leisten, sie finden zu alter Stärke zurück."

