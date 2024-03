Kane überflügelt Seeler und stellt persönliche Bestmarke auf

31 Tore - so viele Treffer hatte bis dato kein Spieler in der Geschichte der Bundesliga in seiner Premierensaison erzielt. Am Samstagnachmittag durchbrach Harry Kane diese Marke - und sorgte darüber hinaus für einen persönlichen Bestwert.

Harry Kane trifft und trifft und trifft. Auch am Samstagnachmittag in Darmstadt trug sich der 30 Jahre alte Engländer in die Torschützenliste ein - und baute dadurch seinen Vorsprung im Rennen um die kicker-Torjägerkanone weiter aus. Bereits zehn Treffer mehr als sein erster Verfolger, Stuttgarts Serhou Guirassy, hat Bayern Münchens Mittelstürmer auf dem Konto. Und kann mit seinen nun 31 Bundesliga-Toren auch einen weiteren Rekord sein Eigen nennen.

Denn hatte Kane beim 8:1-Sieg gegen Mainz mit einem Dreierpack die bisherige Bestmarke von HSV-Legende Uwe Seeler, der in seiner ersten Bundesliga-Saison 1963/64 30 Tore erzielt hatte, eingestellt, hat er nun als alleiniger Rekordhalter die Bestmarke inne. Mehr Tore sind einem Spieler in seiner Premierensaison noch nie gelungen.

Den vereinsinternen Rekord hat er schon mit seinem 24. Tor, erzielt bereits Mitte Februar beim 2:3 gegen Bochum, eingestellt. Vor der laufenden Spielzeit war Luca Toni in der Spielzeit 2007/2008 treffsicherster Neuzugang des Rekordmeisters.

Noch zehn bis Lewandowski

Zu einer großen historischen Marke fehlen Kane allerdings noch zehn Treffer - die meisten in einer Bundesligasaison erzielten Tore. Diesen Rekord hatte Robert Lewandowski in der Saison 2020/21 aufgestellt, als er mit 41 Toren eines mehr als Bayern-Vereinslegende Gerd Müller in der Spielzeit 1971/72 markiert hatte.

Angesichts von noch acht auszutragenden Partien scheint es in Kanes bester Saison im Vereinsfußball - bislang hatte er trotz insgesamt 213 Treffern in der Premier League in keiner Ligasaison 31 Tore erzielt - nicht unmöglich, dass die Nummer neun auch diese Marke in seinem Premierenjahr in München noch knackt.