Kane gegen Boniface: Schleicher trifft Ballermann

Der eine ist der zweitbeste Torschütze der Premier-League-Geschichte, der andere der aktuell Führende in der Torschützenliste der Bundesliga: Harry Kane und Victor Boniface im Vergleich.

Spektakel ist angesagt. Wenn der FC Bayern am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Tabellenführer Bayer 04 empfängt, treffen die beiden offensivstärksten Teams der Liga aufeinander. Die Gäste erspielten sich bislang 31, die Münchner 26 Torchancen. Das sind die Topwerte in der Liga nach dem 3. Spieltag genauso wie im Bereich der Torschüsse: Hier steht es aktuell 69:60 für den Rekordmeister.

Das Gipfeltreffen wird auch ein Spitzen-Spiel. Von den Leverkusener Versuchen hat Ballermann Victor Boniface alleine 21 abgefeuert. Das ist mit Abstand Ligabestwert vor Harry Kane, der "nur" auf 14 Abschlüsse kommt.

Der für 16 Millionen Euro von Union Saint-Gilloise aus der belgischen Jupiler Pro League gekommene Nigerianer ist also der aktivere Mittelstürmer, doch in Sachen Effizienz nehmen sich Boniface und der englische Nationalspieler nichts: sie benötigten bislang jeweils fünf Torschüsse pro Treffer in dieser Saison.

Beide Torjäger verfügen über ein breites Repertoire, wie sie ihre Tore erzielen können. Boniface hat in der laufenden Spielzeit bereits mit rechts (2), links und auch per Kopf getroffen. Auf diese Palette kann der 30-jährige Kane ebenso zurückgreifen wie auch auf Treffer außerhalb des Strafraums.

Während Boniface aufgrund seiner Schussgewalt aus der Distanz gefährlich ist, macht es Kane mehr mit Auge, Präzision und Erfahrung, wie sein Treffer zum 2:0 beim 4:0-Sieg in Bremen zeigte: perfekter erster Kontakt, schnelle Orientierung und überlegter Abschluss - alles wie aus einem Guss.

Großer Unterschied bei den Dribblings

Deutliche Unterschiede sind in ihrer Spielart zu erkennen. So verzichtet Kane fast völlig auf das Dribbling als Stilmittel. Nur alle 87 Minuten setzt er zu einem Solo an. Boniface hingegen versucht es alle 18 Minuten, also fast fünfmal so oft. Während der frisch gebackene nigerianische Nationalspieler mit seiner hohen Dynamik punktet - sein Topspeed liegt bei 32,21 km/h, der von Kane nur bei 30,94 - erschleicht sich der für mehr als 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur gekommene Brite sein Treffer eher in klassischer Torjäger-Manier.

Das Resultat beider Angreifer ist aber ähnlich: Boniface traf viermal, Kane dreimal. Ihr xGoals-Wert, also die Wahrscheinlichkeit, aus ihren bisherigen Chancen auch einen Treffer zu erzielen, ist mit 2,77 für Boniface und 2,72 für Kane quasi identisch. Es führen eben viele Wege nach Rom respektive zum Torerfolg.

Die unterschiedliche Spielweise der beiden Stürmer spiegelt sich auch darin wider, wie stark sie ins Spiel ihrer Mannschaften eingebunden sind. Kane, dessen Integration in die Abläufe noch nicht abgeschlossen ist, kommt nur auf 33, Boniface auf 49 Ballkontakte pro 90 Minuten Einsatzzeit.

Neben ihrer Abschlussqualitäten besitzen beide auch einen erheblichen Wert fürs Mannschaftsspiel. Der Leverkusener Angreifer dient nicht nur bei starkem gegnerischen Pressing für das Aufbauspiel der Werkself als Druckablassventil. Wird es für Hradecky, Tah und Co. in der Spieleröffnung zu brenzlig, fungiert der Sturmtank als Zielspieler für einen langen Ball, mit dem Bayer dann das Pressing überspielt. Mit seinem wuchtigen Körper (1,89 Metern, 85 Kilogramm) gelingt es Boniface dann meist, den Ball zu sichern.

Für Boniface wird das Topspiel zum echten Härtetest

Kane verleiht als Zielspieler, der nach Robert Lewandowskis Abgang nach Barcelona eine Saison lang vermisst wurde, den Bayern wieder Struktur. Seine Erscheinung, sein demütiges Auftreten, seine Professionalität, seine Erfahrung und sein internationaler Ruf lösen automatisch Respekt aus. Schon jetzt gilt Kane, der eine ungeheure Strahlkraft besitzt, in der Bayern-Kabine als Führungsfigur. Während sich der Einfluss des zurückhaltenden 22-jährigen Boniface rein auf die sportliche Komponente beschränkt, der allerdings durch seinen Erfolgshunger auf seine Mitspieler bei Bayer 04 wirkt.

Zudem besitzen beide Angreifer ihre Qualitäten als Teamplayer: So arbeitet Kane fleißig in der Defensive mit. Gleiches gilt für Boniface, der gemeinsam mit seinen Sturmpartnern, Florian Wirtz und Jonas Hofmann, die ersten Baumeister der defensiven Stabilität darstellt. "Mit unseren drei Stürmern haben wir enorm wichtige Spieler, die wissen, wie man presst. Das macht es für die Mittelfeld- und Abwehrspieler viel einfacher", erklärt Sechser Granit Xhaka auch mit Boniface die neue Kompaktheit der Werkself, die noch keinen Treffer aus dem Spiel heraus kassiert hat.

Zwei Stürmer mit zwei unterschiedlichen Profilen. Zwei Stürmer, die das Gipfeltreffen auch völlig unterschiedlich wahrnehmen werden. Kane dürfte aufgrund seiner gewaltigen Routine und der Erfahrung aus zahlreichen Topspielen auf höchstem Niveau ganz cool bleiben. Mit der Gewissheit, mit nur wenigen Aktionen ein solches Spiel entscheiden zu können.

Für Boniface wird die Partie hingegen zum ersten echten Härtetest. Schob er bislang die gegnerischen Verteidiger scheinbar mühelos beiseite, bleibt nun abzuwarten, wie er sich gegen Verteidiger der Marke Dayot Upamecano, der ähnliche Kleiderschrank-Maße wie Boniface mitbringt, durchsetzen kann. Umgekehrt dürften ihm die Münchner aber auch mehr Räume hinter der Kette anbieten, die Bayers Nummer 22 bislang kaum vorfand.

Bayern gegen Bayer. Zweiter gegen Erster. Kane gegen Boniface. Rekordeinkauf gegen Shootingstar. Es ist angerichtet. Möge das Spektakel beginnen.