Kampl kann Mintzlaffs Ärger verstehen

Der bislang schlechteste Saisonstart in der Bundesliga setzt RB Leipzig mächtig zu. Kevin Kampl sieht aber weder eine Trainer-Diskussion noch den Bedarf an Neuzugängen. Und er zeigt Verständnis für den Ärger von Oliver Mintzlaff.

Drei Spiele, zwei Punkte, 4:5 Tore - für die Leipziger der bislang schlechteste Auftakt in ihrem siebten Bundesliga-Jahr. "Wenn du zwei Punkte holst aus drei Spielen, ist das für unseren Anspruch natürlich zu wenig", erklärte Kevin Kampl bei "Sky". Der Mittelfeldspieler, der bislang auch noch nicht richtig in Tritt kam (zwei Aus-, eine Einwechslung, kicker-Durchschnittsnote 4,0), verfällt aber nicht in "Panik" oder "irgendwie in Unruhe".

In Panik verfällt auch Oliver Mintzlaff nicht, der Geschäftsführer übte aber öffentlich Kritik. Und stößt damit auf volles Verständnis bei Kampl. "Unser Anspruch ist es, jedes Spiel zu gewinnen", so der 31-Jährige. "Dass Oli (Mintzlaff, Anm. d. R.) dann sauer ist, das kann ich absolut verstehen, weil wir genauso sauer sind. Wir Spieler, haben uns das auch nicht so vorgestellt."

Ebenso wenig wie Trainer Domenico Tedesco. Der hatte RB Anfang Dezember 2019 vom glücklosen Jesse Marsch übernommen, erneut in die Champions League und vor allem zum historischen Pokalsieg geführt. Die Schuld sucht Kampl dann auch nicht beim Trainer, sondern bei der Mannschaft. "Wir haben uns teilweise in den Spielen auch nicht an den Matchplan gehalten oder sind vom Matchplan abgekommen im Verlaufe des Spiels. Das ist dann nicht die Schuld des Trainers, sondern da müssen wir Spieler uns der Verantwortung stellen und das besser machen."

Kampl sieht RB top aufgestellt

Die Chance ergibt sich am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Wolfsburg. Geht es nach Kampl, dann auch ohne weitere Neuzugänge. "Wir haben einen riesigen Kader, haben auf allen Positionen Topspieler. Und nicht nur einen, oft zwei oder sogar drei - das ist schon sehr viel. Ich würde nicht sagen, dass wir da noch Nachschub brauchen." Nachschub an Punkten aber allemal. Und die wird RB auch wieder "einfahren. Dafür ist unsere Qualität einfach zu gut", so Kampl.