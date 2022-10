Kahn: "Es ist eine erstaunliche Saison"

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern München, Oliver Kahn (53), hatte mit einer emotionalen Explosion auf den 2:2-Ausgleichstreffer für Borussia Dortmund in der fünften Minute der Nachspielzeit reagiert. Erst sank-rutschte er auf seinem Tribünensitz nach hinten, klammerte sich mit beiden Händen an der Rückenlehne fest, um sogleich seinen Oberkörper nach vorne zu kippen und mit beiden Händen auf die Brüstung zu schlagen. Seine Enttäuschung brüllte der frühere Bayern-Torwart in die Dortmunder Nacht.

Aus Dortmund berichtet Karlheinz Wild

"Dass du mit dem Abpfiff das Tor kassierst, ist umso ärgerlicher", sagte er eine knappe Stunde später im Untergrund der Signal Iduna Arena. Er hatte sich mittlerweile beruhigt und analysierte gefasst. "Wir haben alles dafür getan, dass wir das 2:2 bekommen, dadurch dass wir das Spiel nicht vorher längst entschieden haben", kritisierte er. "Wenn wir die eine oder andere Situation noch besser ausspielen, ist das Spiel frühzeitig entschieden." Denn "im Grunde" seien die Borussen "ziemlich tot", also sportlich erledigt, gewesen nach dem 0:2-Rückstand, "wir haben die selber wieder ins Spiel gebracht".

Die verletzungsbedingten Auswechslungen der Verteidiger Alphonso Davies oder Matthijs de Ligt erwähnte Kahn zwar, wollte darin aber keine Entschuldigung für das Durcheinander in der Endphase dieser da mitreißenden Partie suchen. "Nichtsdestotrotz müssen wir das natürlich kompensieren können", betonte er vielmehr, verteilte ein Kompliment an die Borussia und fasste zusammen: "Im Großen und Ganzen haben wir uns das alles selbst zuzuschreiben."

Der kicker fragte beim Bayern-Boss nach.

Wie ist das Ergebnis einzuordnen?

"Es ist eine erstaunliche Saison, wie wir es immer wieder hinbekommen, uns um den verdienten Lohn zu bringen. Da muss ich mich lange zurückerinnern, um mich an so eine Saison erinnern zu können, wo wir so viele Torchancen haben und sie nicht machen - oder wie heute vergessen, den Sack zuzumachen und das dritte Tor zu erzielen."





Wie ist der Trend nach acht Spielen zu bewerten?

"Wir sind im Moment einen Punkt von Tabellenplatz eins entfernt. Wir haben heute auch gesehen, was für Qualitäten wir haben. Die erste Halbzeit war nicht so gut, in der zweiten waren wir besser als Dortmund. Wir müssen endlich eine gewisse Ergebnisstabilität reinbekommen - dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen."

Kahn bemühte sich abschließend um einen positiven Blick in die nächste Zukunft. Gerade er weiß aus seiner Karriere: Psychologie ist wenn nicht alles, so doch sehr viel im Fußball. Allerdings richtete er noch diese unmissverständliche Botschaft an die FCB-Mannschaft und ihren Trainer Julian Nagelsmann: "Wir müssen jetzt schnell in die Puschen kommen, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass die Mannschaften über uns immer nur unentschieden spielen oder verlieren. Wir müssen schnell auf Platz 1 kommen."

Die Ergebnisse der Sonntagsspiele, die den Zweiten aus Freiburg zu Hertha BSC sowie den Spitzenreiter Union Berlin nach Stuttgart führen, kannte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Seine Münchner müssen sich vorerst mit Platz 3 begnügen - mit zwei Zählern Rückstand.